Resumen de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro

Luis Nava (PAN)

Recorrió pasillos y locales del “Tepe”, donde hizo el compromiso de mejora continua para seguir dignificándolo y haciéndolo más funcional para comerciantes y clientes.

En el día 32 de campaña, el candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro por el PAN y QI, Luis Nava, señaló que así como se dignificó y transformó este mercado cuando sufrió severos daños en su infraestructura, serán una constante las mejoras en materia de accesibilidad, movilidad e imagen.

“A 41 años del Tepetate reafirmamos que seguirá siendo un mercado líder en la capital. No solo por la tradición y orgullo que para los vecinos representa, sino porque es muestra de que no hay retos que no podamos enfrentar en Querétaro, hoy se puso de pie nuevamente y seguiremos embelleciéndolo”.

Ésta y las demás propuestas en torno al aspecto económico del municipio, fueron bien recibidas por parte de los comerciantes del ‘Tepe’, como lo es la renovación de los demás mercados de la capital y la digitalización total de la economía queretana.

Durante su recorrido que duró más de tres horas, los comerciantes expresaron el respaldo a Luis Nava y el compromiso de seguir haciendo equipo para que juntos se logren los objetivos planteados.

María Alemán (PRI)

Puntualizó que, el turismo es la salida para estrechar relaciones con otras ciudades fuera de México y, en coordinación con organismos internacionales, impulsaremos la Agenda 2030.

La ciudad tiene una enorme vocación turística por ser la capital del estado; sin embargo, ha sido desaprovechada por la falta de inversión del gobierno municipal que hoy busca reelegirse, así lo denunció la candidata a la presidencia municipal de Querétaro, María Alemán Muñoz Castillo, al tiempo de presentar acciones concretas para reactivar al sector turístico, generar empleos y atraer empresas extranjeras a la ciudad.

“Desde mi visión con la atención puesta en el arte, cultura y deporte podemos convertir a Querétaro en la ciudad de las artes, llevando a cada rincón de la ciudad exposiciones culturales, artísticas y deportivas de talla mundial que nos permitan generar derrama microeconómica barrio por barrio en la ciudad.”

Explicó que devolverle la alegría a la ciudad no sólo pasa por hacerla económicamente atractiva y segura; también pasa porque la ciudad ofrezca a sus habitantes oportunidades de desarrollo y esparcimiento para su crecimiento personal. Resaltó que las grandes capitales del mundo ya incluyen los temas artísticos, culturales y deportivos, así como el espacio público y el desarrollo de los jóvenes como parte de su política para incrementar la calidad de vida. Incluso estas actividades ya son consideradas como parte fundamental de la economía a través del turismo.

“Hoy el 80% de la población en la ciudad no tiene acceso a un espacio público. ¿Cómo se puede ser feliz así? y los pocos que existen están descuidados, oscuros y ocupados por la delincuencia. La visión del actual gobierno sobre la cultura, el esparcimiento y el espacio público está equivocada: la consideran un privilegio y no un derecho.” afirmó María Alemán.

Resaltó que se trabajará de la mano con la sociedad civil organizada, los colectivos de artistas, deportistas y activistas. “Entre nuestras principales acciones se encuentran la reactivación de las casas de cultura, exposiciones nómadas de arte y cultura por la ciudad, actividades deportivas para las familias en las colonias, la creación de una academia de box amateur, un hospital veterinario, la apertura de una oficina de atención y fomento a actividades de las organizaciones de la sociedad civil, la exención de impuestos a inmuebles ocupados por organizaciones de la sociedad civil, entre muchas otras.”

Manifestó que se apostará por la construcción de un Museo de Arte Nacional que permita atraer las principales exposiciones mundiales y provocar algo similar al efecto Guggenheim en la ciudad de Bilbao, España, en donde hubo un crecimiento económico notable y el lugar fue atracción para las inversiones.

El turismo, puntualizó María Alemán, es la salida para estrechar relaciones con otras ciudades fuera de México y, en coordinación con organismos internacionales, impulsaremos la Agenda 2030.

“Queremos trabajar por una ciudad competitiva y con la capacidad de atraer inversiones, tecnología y centros de innovación, estrechar alianzas con entidades de diferentes países para colaborar con ellas en términos económicos y turísticos. Vamos a elaborar convenios con otros municipios (nacionales e internacionales) para la colaboración y generar economía y empleo.”

Finalmente, dijo que con estas alianzas más la suma de organizaciones internacionales se logrará posicionar al municipio de Querétaro a nivel mundial, “destacaremos en temas como economía, turismo, seguridad, derechos humanos, vamos a mejorar la calidad de vida de todas y todos los que habitamos esta ciudad, porque el gobierno que busca reelegirse, ya se va y podremos retomar el rumbo de nuestro municipio de Querétaro.”

Carlos Rentería (RSP)

Aseguró que ha recorrido durante su campaña las colonias de la Capital de Querétaro donde existen más necesidades o cómo él lo ha llamado: “El otro Querétaro”.

Tal es el caso de la colonia cinco Halcones, lugar donde los vecinos comentan la falta de atención de las autoridades municipales para los servicios más básicos y resaltan la inseguridad en la zona.

Rentería asegura que la diferencia de las zonas de nuestro municipio es cada día más notoria, existen colonias donde no se cuenta ni con los servicios más básicos, por lo que se comprometió a trabajar por un Querétaro más igualitario.

Vanesa Garfias (PRD)

Recorrió la colonia obrera junto con Fany Santiago secretaria de Comunicación Política del CEN PRD, platicaron y entregaron las propuestas con los colonos presentes.

Muchas gracias a Fany Santiago secretaria de Comunicación Política del CEN PRD por acompañarme este día en diversos recorridos por el municipio de Querétaro como en la colonia Obrera en donde saludamos a los vecinos para entregar mis propuestas. ¡Gracias por su recibimiento! Este #6dejunio #VotaPRD Partido de la Revolución Democrática PRD