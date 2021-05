Vacunan a personal educativo en SJR

Serán inmunizados un total de 9 mil miembros de este sector pertenecientes a San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco.

Por Josefina Herrera

Noticias

Este miércoles inició la jornada de vacunación contra COVID-19 a personal educativo de los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), de esta localidad.

Desde muy temprano, el personal docente y administrativo comenzó a hacer fila para poder ingresar a las instalaciones y ser inmunizados, y con ello tener la esperanza de un posible regreso a clases presenciales pronto.

En total serán vacunados alrededor de nueve mil docentes pertenecientes a estos cuatro municipios, tanto del sector público como privado, y hoy se avanzó con la mitad del objetivo, así lo dio a conocer el Secretario de Educación del estado de Querétaro, José Carlos Arredondo Velázquez, quien estuvo presente en la iniciación de la inoculación contra COVID-19.

“Estamos aquí en el centro de vacunación de San Juan del Río, afortunadamente iniciamos a tiempo, la gente está fluyendo de manera normal, hicieron todos su cita con anticipación a través de un sistema que habíamos preparado, cada uno de ellos ya trae su código QR, su cartilla de vacunación, comentarles que el día de ayer comenzamos en Querétaro en el gran Macro centro de vacunación, este es el segundo centro de vacunación, ¿cuál es la meta que nosotros tenemos para esta vacunación de cuatro días? la meta son 55 mil miembros de las instituciones académicas vacunados, es muy importante mencionar que no sólo se está vacunando a sector público, también se está vacunando al sector privado desde educación inicial, pasando por preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, Superior y también centro de profesionalización”.

Indicó que en Querétaro se tiene un objetivo de la aplicación de 36 mil dosis, dentro de una estrategia en logística satisfactoriamente planeada, en donde hay una gran participación de personal médico del IMSS, ISSSTE y sector salud de Querétaro.

Asimismo, señaló que con la aplicación de la vacuna habrá mayor posibilidad de que haya un retorno a clases presenciales, pues este jueves presentará al Comité Técnico de Salud un proyecto para que se autorice el regreso a las aulas.

“Traemos una buena logística, creo que también ha favorecido mucho la disciplina de los maestros, tenemos una gran expectativa de cumplir el objetivo y sobre todo en esta primera etapa, poder guiarnos hacia el horizonte de una segunda etapa tras el horizonte del regreso a clases, estar con esta línea, está todo el sistema educativo, vamos a presentar una propuesta al Comité Técnico de Salud, estamos buscando que se nos autoriza el proyecto de regreso a clases, implica tener la posibilidad de que las comunidades se capaciten en los protocolos, donde este regreso será escalonado de una forma bien planificada”.

En cuanto a la posibilidad de que algunos docentes no deseen aplicarse la vacuna, refirió que tendrá que hacerse un censo y comentar al respecto, pero no se tomarán represalias, pues ésta es voluntaria, pero si alguien no entró en la lista, se les considerará en una siguiente etapa.

“Entonces yo exhorto a que verdaderamente nos ayuden vacunándose, y si hubiera alguna persona que voluntariamente no lo quisiera hacer, está en su derecho, eso digamos, no vamos a tener ningún tipo de represalia, sino más bien queremos que Querétaro vaya unido en este combate, y una de las estrategias es vacunándonos”, concluyó.