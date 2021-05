Agencia México

Ninel Conde reapareció públicamente en Los Ángeles a pocas semanas de que su esposo Larry Ramos fuera detenido en Miami por los delitos de “violación por conspiración por cometer fraude postal y fraude electrónico”, los cuales suman una cantidad de 22 millones de dólares.

La actriz y cantante fue interrogada por los periodistas sobre esta situación, a lo que, sin hablar del estatus legal de su pareja sentimental, Conde únicamente dijo:

“El que nada debe nada teme, yo estoy muy contenta de estar aquí, las acciones hablan más que las palabras, hay un reconocimiento que me está dando el estado de California, creo que eso habla más que todo”.

Al ser cuestionada por la batalla legal que enfrenta contra su ex pareja por la custodia de su hijo Emmanuel, Ninel comentó: “Ya llevo un año en eso y ya mis abogados se están encargando”.

Sin embargo, luego de que una reportera le mencionara que no estaba siendo concreta con sus respuestas, el llamado “Bombón Asesino” se defendió.

“Yo no estoy evadiendo, simplemente soy sabia, para no agarrar los dardos del enemigo, no me refiero enemigo humano porque yo soy una persona muy espiritual y sé que hay un bien y hay un mal, entonces esos dardos que a veces te utiliza a ti o utiliza a otro no los tomo, yo tomo las cosas bonitas de gente de bien, y esas las absorbo y aquí estoy”, remató.