Enrique Guzmán niega haberle sacado una pistola a Pablo Moctezuma

A pesar de que golpeó a su hija Alejandra Guzmán

Enrique Guzmán sigue enfrentando la polémica y los dichos en su contra luego que su nieta Frida Sofía lo acusara por haberla tocado indebidamente a los 5 años de edad.

Y es que a los señalamientos de la hija de Alejandra Guzmán también se han sumado la de otros artistas que aseguran que el intérprete de “La Plaga” es un hombre violento, destacando el momento en que se dijo que el rockero desafió a su ex yerno Pablo Moctezuma con una pistola.

Durante la entrevista que concedió al programa Hoy, el cantante defendió su postura y aseguró que solo ha sido agresivo cuando una situación lo amerita.

“Antes era yo muy vengativo y sí reaccionaba yo a las agresiones muy agresivamente, pero a un ataque […], puede que sí haya sido violento, yo creo que no lo suficiente para violar a una niña de 5 años”, dijo Enrique en su defensa.

Sin embargo, al recordar las diferencias que sostuvo con el padre de Frida Sofía, Guzmán contó: “Sí iba yo armado, sí le pude haber apuntado, pero no salió nunca, salió la niña (Alejandra) luego luego, y entonces la subí al coche y me la llevé cuando la golpeó, porque venía golpeada, si ha salido le sacó la pistola, ¡cómo no!, y sí, muy violento sí, ¡cómo no!, pero no salió, me dijo (Alejandra) vamos papá, que él también trae (pistola), y yo ‘bueno, vámonos’, pero no lo vi”.

Pese a esta aclaración, el artista de 78 años aseguró que, si Alejandra estuviera atravesando por una situación similar, actuaría de la misma manera.

“¡Claro!, pudo haber pasado, si estaba yo defendiendo a mi hija, y lo vuelvo a hacer si pasa mañana, lo hago, ¡cómo no!, pero no pasó, no llegamos a eso, nunca salió el señor, ¡claro que iba yo a defender a mi hija!, estaba toda golpeada y bañada de sangre y con un ojo así de gordo, y venía de ser golpeada por él, no salió. No hubo violencia con él, sino la hubiera habido, ¡eso te lo brindo!”.

Por último, Enrique Guzmán subrayó que en este momento no está dentro de sus planes llegar a una reconciliación con Frida Sofía, y está dispuesto a ir a la cárcel si se comprueba lo que su nieta dice, pero en caso contrario, la que debe ir a prisión es la hija de La Guzmán.

“Desgraciadamente no va a llegar a un buen puerto porque yo no voy a volverle a ver la cara, yo no la quiero volver a ver. Ahorita y nunca más. Lo que me hizo no se puede hacer, no sé de dónde se le ocurrió […] ¡Pruébalo!, y entonces yo me voy a la cárcel, con mucho gusto… o tú te vas a la cárcel, y así se va… yo estoy listo (para lo que venga)”, finiquitó.