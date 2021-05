Incumplen bares con medidas

Por Josefina Herrera

*Dirección contra riesgos sanitarios ha suspendido algunos por sobrepasar horarios y aforos

Aunque dentro del “Escenario A”, en el estado de Querétaro, los bares tienen una mayor apertura hay quienes están incumpliendo con las medidas sanitarias, de acuerdo a información que brinda Eduardo Prado Alcántara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), en San Juan del Río, pues se han dado algunas suspensiones por parte de la dirección contra Riesgos Sanitarios.

Indicó que le ha tocado hablar por ellos, sin embargo si están incumpliendo con los horarios, por lo que les ha pedido que sean muy respetuosos en las medidas que marcan las autoridades, pues lo que menos se busca es que se vean más afectados ante una suspensión.

“Pidieron apoyo pero también les digo sí, pero las medidas, los horarios hay que cumplirlos, me dicen sólo fueron 10 minutos, y les digo ni 10 minutos porque están rudos, está muy fuerte y es su chamba, están haciendo su trabajo, pero les digo no podemos incurrir si nos hacen el favor de darnos chance nuevamente, pero si lo voy a hacer, me dicen, pues ya no voy a hacer llamadas para apoyarte, hay que medir con los que nos solicita cada cosa a favor de la formalidad y del buen manejo del funcionamiento de todos en el estado, se trata de hacer conciencia en esa parte, pero todo va mejorando”.

Prado Alcántara, manifestó que este ha sido un sector que la ha pasado muy mal desde que inicio la pandemia, pues han sido de los últimos en abrir, sin embargo en este escenario apenas están logrando recuperarse, pero si ha hecho mucho énfasis en que se respeten los horarios, aforos y medidas, pues sólo así lograrán ir saliendo del bache.

“Esperemos que ya se reactiven cuanto antes los bares, también están muy descansados, ha sido un gran problema para ellos por todo el tiempo que se mantuvieron cerrados, pero pues la idea es ir avanzando poco a poco, y sobre todo que sea un esfuerzo de todos, porque no es sólo la responsabilidad de unos, sino que haya participación en los cuidados pertinentes, por lo pronto pues ahí van recuperándose”.

Ante estar en el “Escenario A” señaló que es muy bueno para el comercio, y aunque todavía no se logra una recuperación del cien por ciento, lo importante es que ya tienen mayor posibilidad de abrir por más tiempo y con mayor aforo, pero no deben olvidarse de seguir tomando las medidas, pues también con ello hay mayor relajación, y su preocupación es que se regrese nuevamente al confinamiento y cierren otra vez los negocios.