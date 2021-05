“Mejoras al mercado del Tepetate”: Luis Nava

Noticias

Con la finalidad de escuchar a cada locatario del Mercado El Tepetate, esta tarde Luis Nava y su esposa Arahí Domínguez, recorrieron por más de tres horas los pasillos y locales de este icónico punto de abasto, donde hizo el compromiso de mejora continua para seguir dignificándolo y haciéndolo más funcional para comerciantes y clientes.

En el día 32 de campaña, el candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro por el PAN y QI, Luis Nava, señaló que, así como se dignificó y transformó este mercado cuando sufrió severos daños en su infraestructura, serán una constante las mejoras en materia de accesibilidad, movilidad e imagen.

“A 41 años del Tepetate reafirmamos que seguirá siendo un mercado líder en la capital. No solo por la tradición y orgullo que para los vecinos representa, sino porque es muestra de que no hay retos que no podamos enfrentar en Querétaro, hoy se puso de pie nuevamente y seguiremos embelleciéndolo”.

Ésta y las demás propuestas en torno al aspecto económico del municipio, fueron bien recibidas por parte de los comerciantes del ‘Tepe’, como lo es la renovación de los demás mercados de la capital y la digitalización total de la economía queretana.

Durante su recorrido que duró más de tres horas, los comerciantes expresaron el respaldo a Luis Nava y el compromiso de seguir haciendo equipo para que juntos se logren los objetivos planteados.