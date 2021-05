Asesinan a candidato de MC

Estaba desaparecido candidato a síndico y esposo de la candidata de MC a la alcaldía de Landa de Matamoros, lo encuentran en predio.

Por Sergio Hernández y Rafael Rodríguez

Noticias

El candidato a síndico por Movimiento Ciudadano en el municipio de Landa de Matamoros, Arturo Flores Bautista fue asesinado luego de tres días de haber sido reportado desaparecido. La víctima era a su vez esposo de la candidata que encabeza esa fórmula: la Dra. Leticia Delgado.

El cuerpo se encontró en un predio denominado “Las Pilas” propiedad del dirigente del PRI en esa localidad Jesús Ponce. La fiscalía del estado en un breve comunicado dijo: “En Landa de matamoros se inició una carpeta de investigación por la localización de un hombre sin vida. Los hechos están relacionados con venta de drogas en el estado de San Luis. El imputado se encuentra plenamente identificado”.

El miércoles medios de comunicación señalaron que el hermano del candidato a presidente municipal del PRI –de nombre Emanuel Trejo- podría estar involucrado.

Al buscar la postura del dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Cesar Cadena, dijo que no podía fijar una postura, porque no sabía del caso.

El director de la policía de esa localidad José Jerónimo Bautista señaló que a las 22:00 horas, miembros de la corporación se reunieron a un costado del panteón del municipio de Landa de Matamoros con el comandante de la policía de investigación del delito con sede en Jalpan y elementos de La lagunita para realizar la búsqueda de Arturo Flores Bautista.

El jefe policiaco dijo que esta búsqueda obedecía a la carpeta de investigación CI/JAL/383/2021 que la esposa del candidato -Leticia Delgado Rodríguez- presentó por el delito de persona extraviada.

“Nos dirigimos con dirección hacia terreno cerril por el arroyo como a 27 km aproximadamente lugar donde se percibió un olor fétido y ahí se encontró el cuerpo de la persona”.

En su momento Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en relación a estos actos dijo: “Hay que entender que la materia electoral tiene diferentes autoridades según sus funciones, nosotros no tenemos ninguna otra facultad que no sea administrativa que no se administrar la elección, estamos coordinados con las diferentes corporaciones en materia de seguridad, estamos coordinados con la fiscalía, principalmente con la fiscalía en materia electoral, pero no es parte de nuestra función como los que me señalas”.

-¿Estos actos de violencia no generan a que vaya ser violenta la jornada electoral?

-No, de ningún modo.