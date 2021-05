¡De otro mundo!

(EL UNIVERSAL).- Hablar de Bob Dylan es hablar de uno de los personajes más influyentes dentro de la música de los últimos 60 años. Su obra no solamente se puede analizar desde la parte musical sino también desde la literaria.

Para expertos como el productor musical Kiko Cibrián, su trabajo se ubica a la par del de las máximas figuras de la cultura pop: The Beatles, Michael Jackson, Elvis.

“Admiro su música, es fuera de serie, algo que vino a enriquecer no sólo al folk americano de esa época, cuando se cantaba la música de protesta, sino de todo lo demás que ha hecho. Dejará un gran legado”, comenta.

Dylan, quien mañana cumple 80 años, tiene 39 álbumes de estudio, más de una decena de Grammys, la Medalla Presidencial de la Libertad (2012) y un Nobel de literatura (2016), entre otros reconocimientos por una carrera que comenzó en la década de los 60 cuando estaba en sus veintes y donde fue una figura representante de la canción de protesta.

“Sus letras tienen una extraordinaria calidad que representan los ideales libertarios pacifistas que se acuñaron en los 60 y que fueron posiciones políticas valientes en su tiempo”, explica el poeta Armando González Torres.

“Representa lo mejor de la protesta de los años 60, del profetismo del espíritu inconformista americano y además lo hace a través de un lenguaje muy rico, poético, cargado de metáforas, símiles y que muestra que es un lector avezado de poesía que trae a cuenta ciertos recursos de las vanguardias como el surrealismo”, apunta.

El locutor Pepe Campa considera que hay que enganchar con su generación (ya sea en edad o culturalmente) para involucrarse y enamorarse de su música.

“Una cosa es que a mí no me guste y otra que yo esté ciego. Su aportación es total; influyó a los más grandes músicos de su generación y de la siguiente como Billy Joel, sus mismos amigos como Tom Petty. Son pocos los músicos que no fueron tocados por él en algún momento, era un transgresor, un insurgente que se atrevió a alzar la voz contra injusticias como canciones como ‘Hurricane'”.

Lo básico

Dylan ha grabado 39 álbumes de estudio más una decena de trabajos en vivo y otros más recopilatorios.

“Bob Dylan”, 1962, primer trabajo de estudio del cantautor.

“The freewheelin” Bob Dylan, 1963.

“Bringing it all back home”, 1965, marca su incursión al rock.

“Highway 61 revisited”, 1965, incluye “Like a rolling stone”.

“Blood on the tracks”, 1975. Trata sobre la ira y la angustia.

“Desire”, 1976, su primer sencillo fue el clásico “Hurricane”.

“Modern times”, 2006, considerada una de sus obras maestras.

“Rough and rowdy ways”, 2020, último material.