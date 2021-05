“Maximiliano el candidato más fifí de Morena”: Paul Ospital

Vamos a ganar en los 18 municipios, asegura. Y ante lo que pasa en San Juan del Río donde Fabian Pineda y Gerardo Sánchez le han levantado la mano a Rioberto Cabrera, lo minimiza: “son perdedores”

Por Rafael Rodríguez

El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Paul Ospital, dijo que el balance que tiene de la campaña hasta el momento es la máxima de la política “Vamos re quete bien”, señaló que todo lo llevaron a cabo en tiempo y forma, siendo el primer partido que tuvo todos sus candidatos y candidatas de unidad a quienes le tomó protesta Alejandro Moreno lñiderr nacional en un auto-mitin en Bernal.

Mencionó, que esto pareciera simple, pero contrasta con lo hecho por Morena quienes ya perdieron tres presidencias municipales por de faul, al no lograr registra a tiempo sus candidatos, siendo esta la realidad de un partido que no sabe llenar un expediente menos tendrá la capacidad para gobernar.

Comentó que esta elección en el ámbito municipal y estatal se va a cerrar en la clásica de Querétaro entre el PAN y el PRI, situación que dijo le dejo claro Abigail Arredondo a Celia Maya en el debate.

El dirigente dijo que esta situación es conocida por Celia Maya, por que recibe la misma información que ellos en donde simpatizantes y militantes de su partido se están sumando al proyecto del tricolor para ganare al PAN.

Expresó que se están cerrando las contiendas que quedan muy pocos días, en donde los candidatos y candidatas han hecho un esfuerzo enorme desde las precampañas.

Comparó las campañas que se encuentra realizando el PRI y las realizadas por Acción Nacional.

“Las diferencias entre las campañas del PAN y del PRI, son muy básicas, el PAN hace campaña en hoteles a puerta cerrada con aire acondicionado, con acceso controlado para evitar los reclamos de la sociedad, porque sus candidatos van por reelección les da miedo ir a la calle a que les reclamen lo que no han cumplido”.

En ese sentido dijo que el PRI, realiza campaña en las plazas públicas, en los mercados, en donde convive la sociedad, porque dijo que el PRI siempre tiene buenas historias que contar.

-¿Cuáles son los municipios en los que puedes garantizar el triunfo?

-Yo apuesto por todos, apuesto por 18 municipios y por los 15 distritos, no hay partido político que no le apueste a competir y a ganar en todos los espacios.

-¿En dónde vez más difícil obtener el triunfo?

-En todos lados, haber una competencia democrática siempre es compleja desde el 97 a la fecha en Querétaro se han cerrado por poco margen diferencia entre partidos, pero en todos estamos compitiendo para ganar, no tenemos municipios de primero o de segunda, con mayor o menor importancia, en todos vamos con todo para ganar.

Comentó que cada vez son más los que se suman al PRI y puso de ejemplo el municipio de Amealco en donde renunció el presidente de Morena y le levanto la mano a el candidato René Mejía.

-¿Pero René era panista?

-Si, correcto todos cometen errores en la vida, pero ahora es un hombre inteligente que va arriba en los números que va arriba en las encuestas y está construyendo un proyecto muy solido con el que vamos a recuperar Amealco.

-¿René si está comprometido…es compadre de la candidata del PAN?

-Amealco está hasta la madre de Acción Nacional, René también estaba hasta la madre de Acción Nacional y por eso lo invitamos a participar nos parece un hombre muy competitivo que avanza en los números y les vamos a quitar Amealco por fin a Acción Nacional.



En el caso de San Juan del Río en donde el ex presidente Fabián Pineda y ahora el ex candidato a la presidencia Gerardo Sánchez le levantaron la mano a Roberto Cabrera, Paul Ospital, dijo que en San Juan del Río dos candidatos perdedores del PRI, porque sus últimas campañas las perdieron, le quedaron a deber a la gente y que había mucho malestar porque era gente que ya no estaba en el PRI.

Mencionó que la preocupación del PAN por el avance que ha tenido Gustavo Nieto, es lo que hace que anuncien con bombo y platillo estas presentaciones, ya que saben que Gustavo es un titán electoral por eso salen con ruedas de prensa para tratar de engañar a la sociedad.

Y es que dijo que los sanjuanenses, han visto cómo se han incrementados los índices de inseguridad, incrementando la extorción en mil 400 por ciento, se incrementó el huachicol y 900 por ciento el narco-menudeo, que digan si es incompetencia o complicidad de los gobiernos de Acción Nacional.

Agregó que no sabe cómo se atreven a pedir el voto en San Juan del Río con sus resultados en seguridad, y que cómo pretende el que era el presidente de la comisión de seguridad, postularse para presidente municipal “el chiste se cuenta solo”.

Comentó que se la tendencia que se ha mantenido, de acuerdo a la entrevista que dio Marco Malo el presidente del PRI municipal al periódico noticias hace 10 días, ahorita ya coloca a María Alemán por encima de Luis Nava, y es que dijo que Morena decidido ya no competir en el municipio de Querétaro por eso la contienda cerrada entre el PRI y el PAN.

“Morena la cuarta transformación, el movimiento social de López Obrador, decidió postular uno más panista que el del PAN, decidió postular un candidato más fifi por Morena que el del PAN, por eso en el partido Morena no aceptan a Arturo Maximiliano como su candidato porque no postula en su historia de vida a su movimiento”.

-¿Repiten en Querétaro lo hecho en Coahuila e Hidalgo?

-A eso le estamos apostando, en diciembre después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador nos daban por muertos en Monterrey y Adrián de la Garza fue presidente y ahora candidato a gobernador, siempre han menospreciado la capacidad de estructura, de movilización que tiene nuestro partido, pero lo más importante la gente no esta contenta con el PAN.

Finalmente dijo que no se puede estar contento con un partido que un sexenio te tiro la economía, la seguridad y que cuando más lo necesitaron en la pandemia les dio la espalda.