Resumen de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro

Resumen nocturno de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro del 23 de mayo

Luis Nava (PAN)

Detalló la construcción del Centro para la Innovación y la Creatividad QREO; más becas escolares; transporte escolar gratuito; internet más veloz en espacios públicos; y apoyo a emprendedores con “Arrancando Motores”, entre otros.

“Que nadie les diga que no pueden, seré su aliado en los hechos y con acciones concretas”: NAVA

“En Luis Nava tienen un aliado permanente, no en los discursos ni en las palabras, sino en los hechos y con acciones concretas”, afirmó el candidato del PAN y QI a la Presidencia Municipal de Querétaro, al dar a conocer los programas de apoyo para las y los jóvenes de la capital, entre otros, QREO que será un gran Centro para la Innovación y la Creatividad.

“Que nadie les diga que no pueden. En este municipio no cortamos sueños, los hacemos crecer y por eso no solo pido su confianza para el próximo domingo 6 de junio, sino que hago el compromiso de realizar acciones concretas e innovadoras para que cumplan sus metas”.

Una de ellas fue la construcción del Centro de Innovación y la Creatividad QREO, para que los jóvenes se preparen más, con espacios de vanguardia, dotados de tecnología donde desarrollen sus habilidades y competencias en la economía del conocimiento.

“Te brindaremos talleres, conferencias magistrales y te facilitaremos espacios de coworking sin costo alguno. Será el nuevo centro de la creatividad donde nacerán y se consolidarán sus sueños”.

Afirmó que durante la campaña muchos jóvenes le pidieron más accesibilidad de internet en la ciudad, y por ello, se construirán más de mil 500 kilómetros de cableado subterráneo de fibra óptica, para que la capital tenga el internet público más veloz en escuelas, hospitales, parques, jardines y espacios públicos.

En cuanto al plano escolar, señaló que seguirán las becas -ahora- ampliadas con la posibilidad de obtener beca estudiantil para ir a otro estado de la república o incluso el extranjero. También, una vez que regresen las clases presenciales seguirá el apoyo de transporte escolar gratuito y la vertiente de modo nocturno, para llevar a los jóvenes de sus escuelas a casa de manera gratuita.

“Los jóvenes son la turbina de Querétaro y mi compromiso es que de la escuela nadie se baje. Sea cual sea la causa por la que estés atravesando, cuenta conmigo para seguir en la escuela, ahí vas a cumplir tus metas y seré tu aliado”.

“Lo reitero fuerte y claro: que nadie les diga que no se puede. Desde el Municipio de Querétaro vamos a brindarte asesorías, capacitación, e incluso, apoyos económicos para que consolides y hagas crecer tus proyectos; no te voy a dejar sola ni solo”, finalizó.

María Alemán (PRI)

Resaltó que en su gobierno la juventud no volverá a estar abandonada, y afirmó que son parte fundamental del presente para construir un buen futuro, “las empresas deben de confiar en los jóvenes, por eso nosotros vamos ofrecer incentivos fiscales y económicos a empresas locales que contraten jóvenes estudiantes o recién graduados en sus empresas como fuerza laboral.”

Asimismo, dijo que habrá otorgamiento de becas por parte del municipio para que jóvenes puedan estudiar en el extranjero. Creación de un espacio de oficinas compartidas (Coworking) en algún inmueble del municipio y se contará con tecnología nueva y será accesible a emprendedores.

“Vamos a dar todo el apoyo municipal, en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, para que las personas jóvenes puedan pagar sus exámenes de titulación, así como los trámites correspondientes.”

Prometió que en su gobierno se incorporará a los jóvenes en 1 de cada 4 espacios de toma de decisión “para que nuestra generación vaya haciéndose cargo de la ciudad, estoy segura que compartimos los mismos valores y queremos lo mismo para nuestra ciudad, apostamos por vivir mejor, por recuperar el rumbo de nuestro municipio.”

Destacó que todo su programa de gobierno tiene una visión de manera transversal e incorpora la visión, las propuestas y las causas de los jóvenes. “Vamos a convertir a Querétaro en un lienzo para la expresión de todas y todos, un ejemplo es el plan Querétaro 24 horas con el que los estudiantes tendrán mejores servicios públicos a la salida de las universidades, de día y de noche, vamos a recuperar los espacios públicos a través de exposiciones culturales, expresiones artísticas y actividades deportivas.”

Finalmente, María Alemán pidió “a los jóvenes su confianza, a mi generación: vamos juntos a la presidencia municipal, vamos juntos al cambio, vamos juntos por un Querétaro verde y con visión de futuro. Hoy la ciudad nos está quedando a deber. Somos la nueva mayoría, si salimos a votar, vamos a decidir juntos el futuro de la ciudad.”

Jaime García Alcocer (PVEM)

Comentó que se comprometerá a poner en regla a todos esos puestos ambulantes para que tengamos más organización como ciudad.

Compartió en redes sociales: Para tener una Centro Histórico más bello, debemos de dialogar con los comercios en vía pública. Me comprometo a poner en regla a todos esos puestos ambulantes para que tengamos más organización como ciudad. ¡Vamos a hacer de Querétaro el MEJOR MUNICIPIO DE MÉXICO!

Vanesa Garfias (PRD)

Compartió que irá por grandes espacios para el deporte y la recreación en el municipio de Querétaro.

Compartió en redes sociales: Vamos por grandes espacios para el deporte y la recreación en el municipio de Querétaro, muchas gracias Puerta de Aguirre, con el PRD vamos a tener un municipio ciudadano y entre todas y todos vamos a recuperar nuestras comunidades y colonias. Este #6DeJunio #VotaPRD porque #SoyComoTú

Compartió en redes sociales: Vamos a trabajar por un Querétaro que genere oportunidades y condiciones para todos por igual. Entre todos podemos cooperar para tener la ciudad que merecemos. Me dio mucho gusto saludar a los automovilistas en la colonia presidentes.