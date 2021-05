BRILLA URÍAS

Julio Urias además de un gran control en sus lanzamientos ayudó a su equipo a la ofensiva al impulsar tres carreras y anotar una.

El lanzador mexicano llegó a su séptima victoria en la temporada

AGENCIAS

SAN FRANCISCO.- Gavin Lux conectó un grand slam, el abridor mexicano Julio Urías impulsó tres carreras para reforzar su joya en el montículo y los Dodgers de Los Ángeles apalearon el domingo 11-5 a los Gigantes, en su octava victoria consecutiva y una barrida de fin de semana sobre San Francisco.

Urías no permitió corredores hasta que Mike Tauchman se embasó con un sencillo al cuadro con un out en el sexto episodio, luego Austin Slater pegó un jonrón de dos carreras un out después para que los Gigantes pusieran el marcador un poco más interesante después de irse abajo 11-0.

Urías (7-1) ponchó a 10 a lo largo de seis innings de actuación estelar para vencer a San Francisco por primera vez en 10 aperturas en su carrera ante los Gigantes y 16 apariciones luego de tres actuaciones sin decisión en 2020. El mexicano de 24 años pegó un doblete de dos carreras e la segunda entrada y un sencillo productor en una tercera entrada en que los Dodgers anotaron siete veces, un lapso que bajó del montículo al abridor Anthony DeSclafani (4-2) luego de 54 lanzamiento.

Con cuatro imparables esta temporada, Urías de antemano impuso un máximo de su carrera. Se apuntó su tercer juego de al menos 10 ponches en la temporada, no cedió bases por bolas y recibió tres hits y dos carreras en total.

San Francisco sufrió su tercera derrota seguida luego de una racha de cinco triunfos consecutivos. DeSclafani, que ganó sus dos aperturas previas, fue apaleado con 10 carreras –todas limpias– y nueve hits en apenas dos innings y dos tercios.

Por los Dodgers, el mexicano Urías de 3-2 con una anotada y tres producidas.

SAN DIEGO.- El dominicano Fernando Tatis Jr. conectó dos cuadrangulares, incluyendo grand slam de 447 pies, y remolcó seis carreras para los Padres en el triunfo el domingo de 9-2 ante los Marineros de Seattle, y San Diego terminó imbatible una estadía de nueve encuentros seguidos en casa.

DUNEDIN.- Austin Meadows, el dominicano Manuel Margot y Mike Brosseau negociaron pasaportes sucesivos con casa llena con dos outs en el noveno inning y los Rays de Tampa Bay remontaron para apuntarse su 10ma victoria seguida al vencer el domingo 6-4 a los Azulejos de Toronto.

NUEVA YORK.- Aaron Judge recibió base por bolas de Liam Hendriks con casa llena en el noveno inning para contrarrestar el primer salvamento arruinado del cerrador cubano Aroldis Chapman y los Yankees de Nueva York extendieron su racha ganadora a seis juegos al vencer el domingo 5-4 a los Medias Blancas de Chicago.