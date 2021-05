Famosos que apuestan por su marca de bebidas

(EL UNIVERSAL).- Actores, socialités y músicos han buscado otro mercado más allá del que los dio a conocer incursionando en el mundo de las bebidas al crear sus propias marcas de tequila, vino o mezcal.

No todos han sido bien recibidos. Hace unas semanas, como vimos en “Luis Miguel, la serie”, el llamado “Sol de México”, incursionó en el mercado del vino con su “Único” después de que en 2005 sufriera un accidente tras el cual desarrolló tinnitus y que lo llevó a preguntarse qué pasaría si no pudiera volver a los escenarios.

Recordar aquel momento gracias a la serie de Netflix causó que sus fans hablaran de ello y lo volvieran tendencia en redes sociales, así como sucedió este fin de semana con la socialité Kendall Jenner, aunque en el caso de la celebridad de “Keeping up with the Kardashians” las críticas se fueron en su contra.

Kendall había anunciado desde febrero su marca de tequila, 818, elaborada precisamente en el pueblo de Tequila, en Jalisco, y disponible en California.

Desde el anuncio hubo críticas, pero éstas aumentaron ahora con el lanzamiento del video promocional en el que Jenner aparece caminando y montando a caballo entre agaves, peinada con trenzas y un sobrero, replicando el estereotipo del mexicano y lo cual llevó a que la acusaran de apropiación cultural. “Qué increíble experiencia he tenido, aprendiendo de este hermoso lugar, su bella cultura y gente”, publicó Jenner en Instagram en donde están deshabilitados los comentarios ante las críticas.

Pero así como Jenner otros famosos que también tienen sus marcas de tequila son Nick Jonas quien se asoció con el diseñador John Varvatos para lanzar el tequila artesanal “Villa One”. Dwayne Johnson hizo lo propio en 2019 cuando creó “Teremana”, producido en Jalisco y los actores de “Breaking bad” Bryan Cranston y Aaron Paul, continuaron la dupla que les dio éxito para crear su mezcal “Dos Hombres”, hecho en Oaxaca.

Es justamente esta bebida la que un mexicano también promociona. Luis Gerardo Méndez lanzó “Ojo de tigre”. “Surgió de la curiosidad y de aventarse. Yo soy muy mezcalero, sólo tomo mezcal, desde que llegué a la Ciudad de México y descubrí un mezcal cuando estaba en la escuela de actuación sólo tomo eso y me fui haciendo cada vez más fan e interesando en el proceso, los destilados, los maestros mezcaleros, los campos de agave, hasta que un día como una broma empezó esta cosa de ‘¿y si hago mi marca de mezcal?’ y aquí estamos. Ya llevamos casi tres años”, compartió Gerardo.