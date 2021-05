Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 24 de Mayo

Noticias

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Se comprometió a la creación de negocios familiares y fomentar el “emprendedurismo”.

El candidato reiteró que su gabinete estará conformado en un 50 por ciento por mujeres.

Respaldado por las mujeres de El Marqués, el candidato a la gubernatura del estado, Mauricio Kuri González, presentó su proyecto de trabajo en favor de este sector, a través del cual pretende hacer sinergia y generar acciones de la mano de ellas para que Querétaro sea el motor del país.

El candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), en candidatura común con Querétaro Independiente (QI), recordó que, en caso de verse favorecido con el voto, su gabinete estará conformado en un 50 por ciento por mujeres; además de que se impulsará la creación de negocios familiares y fomentará el emprendedurismo entre el sector femenino.

Kuri González añadió que se implementarán las acciones necesarias para blindar a la entidad y evitar así la entrada del crimen organizado; además, de una policía estatal de caminos y un mapeo de todo Querétaro para conocer los delitos que se tienen y así trabajar en la respuesta para evitar que se sigan cometiendo. Aunado a ello, agregó que el tema de prevención será uno de los ejes rectores importantes para beneficio de las familias queretanas.

De la misma forma, dejó claro que habrá una alerta educativa para ir por aquellos niños, niñas y jóvenes que dejaron sus estudios en el último año, para lo cual se otorgarán más becas, apoyos, mejores planteles y una mejor conectividad que reduzca la brecha digital que existe.

En este evento, acompañaron a Mauricio Kuri la senadora Kenia López Rabadán, quien aseguró que el candidato panista es la mejor opción para trabajar en beneficio de las mujeres de la entidad; así como la candidata a diputada local por el XII Distrito, Verónica Galicia; y el coordinador de campaña, Agustín Dorantes.

Celia Maya de MORENA

Agradeció su apoyo de los asistentes de las comunidades de Amealco sobre el tema del agua aseguró: “El agua no se va privatizar, y todo lo que está pasando en la CEA lo vamos a solucionar, nos vamos a preocupar que el agua llegué a todas las casas de Amealco. Vamos apoyar a nuestros agricultores, vamos a rehabilitar los bordos y las presas, porque el agua es un tema que me importa”.

Comentó que se cuidarán los árboles y se evitará la tala clandestina en Amealco, para que el agua llegué, para las futuras generaciones se deberán de cuidar los bosques. Además de tener un gran centro de artesanías, para poder comercializar sus artesanías, pues reconoció que los artesanos de Amealco son únicos, y deberían reconocerse a nivel nacional.

En el tema de salud, la candidata se comprometió a rehabilitar las casas de salud con médicos y medicamentos, pues muchas se encuentran abandonadas, los ingresos del personal se incrementaran para tener un servicio digno

Al final, Celia Maya pidió la confianza de los amealsences para votar por ella, se refirió a su persona como una candidata queretana, honorable de 71 años de edad, con más de 40 años el servicio en la impartición de justicia, con la convicción de servir a Querétaro.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Se reunió con el sector turístico, un sector que ha sufrido bastante por el tema de la pandemia.

Por ello la candidata Abigail mencionó que el sector turístico en Querétaro en el 2019 recibía mas de 4 millones de turistas al año, dicho sector generaba una derrama económica de más de 12 mil millones de pesos.

Cabe destacar que más de 8 mil 600 establecimientos viven directa o indirectamente del turismos, en 2020 por la pandemia se perdieron más de 3 mil millones de pesos, por ello Abigail Arredondo tiene un gran compromiso con dicho sector para reactivar la economía.

Abigail Arredondo tiene una propuesta real a las necesidades que requiere el turismo en el estado, por ello se llevará a cabo la creación de paraderos turísticos, en las rutas del queso y el vino, así como de la sierra gorda, donde se podrán ofrecer artesanías, alimentos y productos.

De igual forma habrá apoyos económicos y subsidios para establecimientos que tengan conexión con el turismo, se impulsará el turismo cultural, se va a promover el desarrollo de Tzibantzá en Cadereyta, para ponerla al alcance de todas las familias queretanas y de los visitantes, que sea un referente del turismo en nuestro estado.

Finalizó Abigail Arredondo diciendo que “las áreas de turismo y cultura trabajarán de manera coordinada para brindar mejores resultados y ampliar nuestra oferta de turismo cultural, fortaleciendo eventos como el Festival Cervantino, del cual hemos sido subsede”.

El evento se llevó a cabo en Viñedos La Redonda donde se contó con la presencia de Pepe Niembro, así como Silvia Hernández, ex secretaria de turismo en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

En su visita a Arroyo Seco afirmó que Querétaro tiene muchas riquezas como el mango que se podría estar exportando y produciendo en grandes cantidades y es otra manera de fortalecer a este municipio que es tan pobre.

Compartió en redes sociales: Querétaro tiene muchas riquezas ¡hay que aprovecharlas!

Katia Reséndiz del Partido Verde

Hizo un recorrido junto con Jaime García Alcocer y Ricardo Astudillo por Santa Rosa Jáuregui exponiendo sus propuestas anta la ciudadanía.

Compartió en redes sociales: Estuvimos en Santa Rosa Jáuregui, exponiendo nuestra propuestas ante la ciudadanía. Cada día estamos más cerca del triunfo que traerá a Querétaro, ¡el cambio verdadero!.

Beatriz León del Movimiento Ciudadano

Compartió en redes sociales: Un placer participar en el #ForoGanadero con mi compañera

@TereCalzada. Vinimos a demostrar por qué somos la verdadera tercera vía en #Querétaro.

Mary Ibarra del Partido Encuentro Solidario

“Para reactivar la economía, mi gobierno será facilitador, apoyará a las personas que tengan una idea de negocio con capacitación, facilitando trámites y créditos con intereses bajos, para que puedan hacer realidad sus proyectos”, indicó Mary Ibarra, candidata del PES a gobernadora, durante reunión con mujeres emprendedoras de San Juan del Río.

Ante las consecuencias de la pandemia, hoy muchos ciudadanos perdieron su empleo o cerraron sus negocios, por lo que es indispensable que cuenten con el apoyo del gobierno, “conmigo tendrán una aliada completamente comprometida con las causas de la familia y con las mujeres y hombres que día a día salen adelante”, resaltó la candidata del PES a gobernadora.

Por su parte, Iliana Badillo, candidata a diputada local por el Distrito X, comunicó que “trabajará de la mano, en sinergia con las mujeres, en apoyo para su empoderamiento”; por lo que les aseguró que su trabajo legislativo velará por impulsar la economía local, por lo que realizará las gestiones necesarias para su consolidación.

A su vez, Erika Lee, candidata a diputada federal por el Distrito II, señaló que trabajará para apoyar para que los emprendedores pasen a ser empresarios, “impulsar la economía local, que dinero que se genere en San Juan del Río se quede en San Juan del Río, que dinero se genere en Querétaro, se quede en el estado”.

Finalmente, Rocío Hernández, presidenta de la Comisión de Empresarios de la Canaco San Juan del Río, agradeció a las candidatas del PES por su compromiso en apoyar la economía local, a través del emprendedurismo; por sus propuestas para fomentar el consumo local y el compromiso con los valores de la familia.

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Estuvo reunido con ejidatarios en la comunidad de La Plazuela, con quienes platicó sobre las necesidades que necesitan cubrirse en tal localidad.

Los ejidatarios le expresaron que se necesita combatir lo que ellos denominan como “políticas desiguales contra el pueblo”, que consisten en acciones locales y estatales que están impulsadas a favor de los amigos de los gobiernos actuales.

Además, comentaron la situación que atraviesan con una empresa minera, pues ésta se ha aprovechado de los recursos de la tierra de manera ilegal y no entrega beneficios a la comunidad.

Ante esto, el representante de RP, dio orientación a los ejidatarios para que inicien un proceso legal que sea justo, además de ofrecer el acompañamiento a temas de la comunidad, en busca del apoyo colectivo y trabajo en conjunto, pues aseguró que es el mejor modo de salir de las omisiones hechas por los gobiernos actuales.

Del mismo modo, el candidato a gobernador, les expuso el proyecto que tiene de una política ciudadanizada, regresando a la sociedad la posibilidad de que decidan sobre su vida colectiva.

Asimismo, añadió que se han generado redes ciudadanas de apoyo y acción, para supervisar las acciones realizadas por los gobiernos locales, estatales y federales.

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

“El PT votó contra la desaparición de fideicomisos (del campo), y por esto se quedó solo como partido”, afirmó la candidata del PT al gobierno del estado, Penélope Ramírez Manríquez, afirmando que nobleza obliga a rescatar el campo.

Al participar en el Foro Ganadero con candidatos organizado por la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), que preside Alejandro Ugalde Tinoco, la candidata afirmó que se debe ayudar al campo desde lo local, «con seguros para agricultura y ganadería, tecnificación, más infraestructura, infraestructura financiera».

“Si no apoyamos al campo, nos veremos inmersos en una grave crisis social. Deben ser apoyos diferenciados y en seguridad, tenemos que exigir que se cumpla la ley contra el abigeato».

Comprometió seguridad al campo con policía estatal y municipal y solicitó un homenaje a David Vallarino, uno de los pilares y baluartes del sector ganadero en Querétaro, a quien se rindió un sentido aplauso”.

“Para solucionar el problema de escasez de agua, propongo la construcción del Acueducto III, atender fugar de agua, tubería caduca, fomentar cultura del agua”.

“Para apoyar al campo, quitar gastos suntuosos y vender inmuebles o terrenos que no se ocupan, y destinarlo a programas para ello”.

El Presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde Tinoco, la invitó a firmar la Carta Compromiso con el sector ganadero y agradeció su disposición para escuchar y atender a los ganaderos.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Participó este día en una plática con los jóvenes integrantes del grupo Elecciones por el Futuro Querétaro, quienes buscan concientizar a las juventudes sobre la importancia del voto informado.

Se tocaron temas sobre la igualdad, las oportunidades para los jóvenes. la seguridad, la problemática del agua y el cumplimiento de la agenda 2030 en Querétaro, entre otros.

La candidata expuso sus propuestas en estas temáticas donde recalcó que será una gobernadora que trabaje de la mano de la sociedad organizada, pues es la única forma de lograr el verdadero cambio en el país, los ciudadanos unidos trabajando.

En su mensaje Raquel Ruiz de Santiago invitó a los jóvenes a seguirse involucrando en los temas de política y celebró iniciativas como esta “les agradezco que sigan involucrados, sigan así, la llave para el cambio, yo lo he dicho no son los partidos, el cambio lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros como ciudadanos y la única forma de hacer los cambios es alzando juntos la voz” dijo la candidata.

En el tema de la equidad de género, Raquel Ruiz señaló que su propuesta va encaminada a crear la Secretaría de la Igualdad, para que estos temas estén en la mesa de decisiones del gobierno del estado, como ejemplo dijo que los feminicidios van en aumento y la problemática es que no se denuncian, al no hacerlo no hay castigo para los perpetradores y crece la impunidad “la problemática real, porque si nos vamos a cifras el 97% de los casos de algún tipo de violencia, o de acoso, o de violación no se levanta denuncia pertinente porque en parte, o la mayor parte del problema es que no hay un procedimiento que realmente sea efectivo” apuntó Ruiz de Santiago.

Finalmente, Raquel Ruiz dijo que en su mandato Querétaro será ejemplo de lucha por la equidad y la igualdad en el país, ya que no es posible que no se les garanticen los mismos derechos a todas y todos, sin importar condición social, raza, preferencia sexual o género. Todos nacemos con los mismos derechos y así debemos continuar toda nuestra vida.