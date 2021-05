“Se impulsará el desarrollo y crecimiento del sector primario”: Hugo Cabrera

Noticias

Firma compromisos el Candidato a Diputado Federal, Hugo Cabrera, con productores y ejidatarios de San Juan del Río, con el propósito de impulsar el desarrollo y crecimiento del sector primario en el municipio y en todo el país.

“Reconozco la necesidad de apoyar a los ejidatarios y a los productores, se han acumulado tres años de malas noticias y recortes presupuestales por políticas gubernamentales que han arrinconado a la gente del campo; se ha mermado la productividad del sector primario del país” explicó Hugo Cabrera.

En el transcurso de la reunión, los ejidatarios explicaron sus principales problemáticas y subrayaron la necesidad de que los recursos destinados al campo vuelvan a fomentar la competitividad y productividad en el país, además de retomar los proyectos colectivos.

Hugo Cabrera explicó que, durante su paso como Diputado Federal, del 2015 al 2018, se recibieron productores de todo el país en San Lázaro y se defendió en todo momento el presupuesto para el sector; buscando siempre un presupuesto justo y acorde a las necesidades de quienes se dedican a esta actividad.

“Cuando tuve el honor de ser Diputado Federal, el emanar del mismo partido que el titular del Ejecutivo Federal no fue motivo para no levantar la voz por las causas justas; es lamentable el tiempo que vivimos, con Diputados Federales que, más allá de argumentos y estudios, tienen la indicación de no moverle nada a lo propuesto por el Gobierno Federal, vamos a cambiar esa forma de legislar” concluyó Hugo Cabrera.