Terror de “Spiral” vuelve a dominar la taquilla

(EL UNIVERSAL).- “Spiral: From the book of Saw”, la novena entrega de la saga de terror “Saw”, volvió a liderar este fin de semana la taquilla de Estados Unidos, con una recaudación de 4.6 millones de dólares el pasado fin se semana, según datos de Box Office Mojo. La película de Lionsgate, protagonizada por Samuel L. Jackson y Chris Rock, ha dado un giro cómico a la famosa franquicia de gore y suspenso. En segundo lugar se situó la película de suspenso y acción escrita y dirigida por Guy Ritchie, “Wrath of man”, con 2.9 millones de dólares en taquilla. El thriller protagonizado por Angelina Jolie y Aidan Gillen, “Those who wish me dead”, logró atraer a un puñado de espectadores a los cines, a pesar de que se estrenó de manera simultánea y gratuita por la plataforma HBO Max la semana pasada, está vez, recaudando 1.8 millones de dólares en salas. Por su parte, la animada “Raya and the last dragon”, de Walt Disney Animation Studios, se colocó en la cuarta posición de la taquilla, al sumar 1.7 millones en su

segundo mes en cartelera y se convirtió, hasta ahora, en la segunda película más taquillera del año, sólo por detrás de “Godzilla vs. Kong”, de Warner Bros., quien este fin de semana recaudó 1.4 millones de dólares en cines.