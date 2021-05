Aumentaron quejas por compras en línea durante pandemia

Por Josefina Herrera

Durante el periodo de pandemia se fortalecieron la ventas en línea debido a que la población entró en confinamiento, pero también incrementaron las quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), así lo indicó su titular en el estado de Querétaro, Juan Rodríguez Valle.

Señaló que incluso aparecieron nuevos comerciantes que aprovecharon redes sociales y plataformas digitales para vender sus productos, pero también hubo fraudes, pero las mayores quejas se dieron por el retraso en fechas de entregas.

“Quejas por compra en línea aumentó más en tiempos de pandemia, cuando estaba el pico más alto aumentó, porque si te fijas en algunos negocios que manejan las compras en línea a veces motivan a los consumidores precisamente porque no podían salir a hacer compras, entonces no sé si se les saturó el sistema, se le saturó la entrega y esto desde luego me entraron las quejas por falta de entrega, no fue por otra cosa sino porque no estaba la entrega en la fecha que se había comprometido”.

Rodríguez Valle, señaló que muchos se aventuraron a vender sus productos o servicios a través de la tecnología, pero algunos no estaban muy asociados con uso, sin embargo también se vieron obligados a aprender a ofrecer mediante este método, pero sí tuvo PROFECO también quejas por parte del consumidor porque no se les entregó en tiempo.

A medida que el estado ha ido avanzando en el color epidemiológico, las quejas por la compras en línea también han disminuyendo pues debido a que hay mayor flujo de comercio, la gente prefiere consumir directamente del negocios y ver qué es lo que está comprando, sin embargo con el paso del tiempo también este método de adquisición de productos ha incrementado.

Por tal motivo, recomienda a la población verificar con quién está comprando, que sea un lugar seguro y confiable, pues algunos manejan contra entrega, pero otros piden adelantos, lo cual los puede llevar a una estafa.

“Ya hay más flujo de comercio, flujo de gente que está comprando de manera presencial, pues bueno esto habla de que esta modalidad no es para los que no somos tan tecnológicos, trae dudas, trae otro tipo de situaciones, por lo tanto si nos aumentaron, lo podemos considerar por el asunto de esta nueva modalidad que ya existe, sí, pero sería más el flujo para este tipo de pandemia”, concluyó.