“El Estado debe garantizar la seguridad de los candidatos”: Abigail Arredondo

Por Tina Hernández

Respecto a la agresión que sufrieron integrantes del equipo de campaña de su contrincante de Morena, Celia Maya, en La Valla San Juan del Río; la candidata del PRI a la gubernatura por el PRI, Abigail Arredondo Ramos, aseveró que el Estado debe garantizar la seguridad, sin embargo, también especificó que los morenistas cayeron en las provocaciones.

La diputada local con licencia hizo un llamado a la autoridad competente para que garantice que el día de la elección los ciudadanos puedan salir a votar sin miedo, estrategia que debe integrar –expresó- al INE, IEEQ, policía municipal, policía estatal y Guardia Nacional que deben de garantizar seguridad en el proceso.

“Hemos podido recorrer, de manera tranquila, no debemos nada y estamos aquí, y no es necesario (pedir seguridad), se tiene que hablar con todos los candidatos, porque el altercado que hubo ayer sí fue por parte de algunos vecinos de la comunidad, pero también contestaron parte del equipo de Morena; ese ejemplo no lo podemos estar dando”.

En rueda de prensa efectuada en San Juan del Río, Arredondo Ramos aseguró que ya visitó la comunidad de La Valla, y subrayó que los habitantes, militantes y simpatizantes la recibieron “muy bien”.

Abigail Arredondo compartió que ella no solicitará seguridad al Estado, y aclaró que en la campaña ella y su equipo no han sido víctimas de algún hecho de inseguridad, aunque sí recalcó que en sus recorridos por calle la ciudadanía le externa que la seguridad en la entidad se perdió con el actual gobierno.

“Lo de ayer no fue un atentado contra ella, ahí están los videos, fue un pleito donde también parte de su equipo le entró a la pelea, ahí está la información muy clara y esperemos que no utilicen este tipo de acciones para querer sacar raja política, que es lo último que necesita este estado y este proceso electoral”.