“No me arrepiento de nada; voy a ganar”: Enrique Correa Sada

Por Sergio Hernández

No me arrepiento de nada; la gente me recibe bien y voy a ganar, además de que no me “tratan mal en redes” dice el candidato a diputado al III distrito, Enrique Correa Sada

Señala que quieres ser diputado “porque todos los servidores públicos tienen que basar su actuar en la ley, un servidor público solamente va hacer lo que la ley le faculta desde la ley se producen los cambios más profundos para transformar la vida de las personas”

Sostiene que desde su óptica no hay cuestionamientos a su actuar público “es tu apreciación (le dice al reportero) no la mía” y señala que su paso por el interinato de la presidencia municipal “fue una gran experiencia con grandes oportunidades de atender pequeños detalles para que la ciudad funcionara mejor”

– ¿Te arrepientes de algo?

-De nada

-Los contratos que dio son todo un tema, ¿Qué fue lo que paso?

-La interpretación de la autoridad no estaba basada en la información certera ya hoy tengo una sentencia del tribunal administrativo que me libera de toda responsabilidad

-Esos contratos…

-Es que en esos (contratos) no estoy observado, la observación es para la empresa

– ¿Contrataste a tu hermano para una pista de patinaje?

-Yo no contrato, mi hermano no pertenecía a la empresa

– ¿Esa acusación es falsa?

-No pertenecía a la empresa en ese momento

– ¿Se contrato a tu hermano? Tu hermano no está ningún contrato del municipio

-No… todo se debe a que un día forme parte de una sociedad que contrato el municipio, pero no fue contratado mi hermano

– ¿A qué asumes en que redes te cuestionan mucho?

-Es tu interpretación no la mía yo no tengo cuestionamientos en redes

Indica que la en la campaña le va excelentemente bien y tiene una gran recepción

– ¿Crees ganar?

-Vamos a ganar