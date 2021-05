Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen vespertino de actividades candidatos a la gubernatura del 25 de Mayo

Mauricio Kuri

Respaldado por las mujeres de El Marqués, el candidato a la gubernatura del estado, Mauricio Kuri, presentó su proyecto de trabajo en favor de este sector, a través del cual pretende hacer sinergia y generar acciones de la mano de ellas para que Querétaro sea el motor del país.

El candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), en candidatura común con Querétaro Independiente (QI), recordó que, en caso de verse favorecido con el voto, su gabinete estará conformado en un 50 por ciento por mujeres; además de que se impulsará la creación de negocios familiares y fomentará el emprendedurismo entre el sector femenino.

Mauricio Kuri añadió que se implementarán las acciones necesarias para blindar a la entidad y evitar así la entrada del crimen organizado; además, de una policía estatal de caminos y un mapeo de todo Querétaro para conocer los delitos que se tienen y así trabajar en la respuesta para evitar que se sigan cometiendo. Aunado a ello, agregó que el tema de prevención será uno de los ejes rectores importantes para beneficio de las familias queretanas.

De la misma forma, dejó claro que habrá una alerta educativa para ir por aquellos niños, niñas y jóvenes que dejaron sus estudios en el último año, para lo cual se otorgarán más becas, apoyos, mejores planteles y una mejor conectividad que reduzca la brecha digital que existe.

En este evento, acompañaron a Mauricio Kuri la senadora Kenia López Rabadán, quien aseguró que el candidato panista es la mejor opción para trabajar en beneficio de las mujeres de la entidad; así como la candidata a diputada local por el XII Distrito, Verónica Galicia; y el coordinador de campaña, Agustín Dorantes.

Celia Maya

La candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, Celia maya García rindió en rueda de prensa su posicionamiento sobre los hechos ocurridos el domingo en La Valla, en San Juan del Río. La acompañó el presidente del partido de MORENA Querétaro, Mauricio Ruiz Olaes y el Secretario General del partido, Jesús Méndez Aguilar.

La candidata, lamentó que haya sucedido esta agresión al proyecto de gobierno de MORENA, sin embargo, la candidata dijo que este tipo de acciones no van amedrentar su campaña política, “No tenemos miedo y nuestro triunfo es inevitable, tanto que nuestro equipo jurídico ya está trabajando en la denuncia correspondiente para quienes resulten culpables, sobre todo a los autores intelectuales del hecho. Porque a todas luces fue un hecho de reventar un evento pacífico”, aseguró.

Agregó que el Gobierno y las autoridades electorales deben de tomar cartas en el asunto después de la agresión en San Juan del Río a su equipo de campaña, y que debe de garantizar elecciones limpias y sin violencia. Expresó que en nuestro Estado no se deben de permitir sucesos que afecten la paz social de las y los queretanos, pues merecen votar sin miedo, con el corazón, con la ilusión y convicción de que, votando, podemos vivir mejor.

Celia Maya adelantó que las encuestas ya están favoreciendo a MORENA, y que las personas que atacaron a su equipo expresaron su disgusto contra el partido por llegar al lugar. Además, denunció que los atacantes iban preparados para disuadir el evento con violencia, pues llevaban tubos metálicos con la finalidad de reventar el evento.

La candidata descartó que fuera un pleito interno del partido la agresión en San Juan del Río, o que la culpa fuera de Rosy Sinecio, pues el evento se realizaba con emotividad, antes del disturbio.

Finalizó que las autoridades del estado y Electoral deben de garantizar la paz social en la jornada Electoral del 6 de junio, pues deben de tomar nota del suceso para que los electorales puedan votan con confianza y seguridad.

Abigail Arredondo

Creo en el sector ganadero, su relevancia y la importancia de no dejarlos solos, aseguró Abigal Arredondo Ramos, candidata del PRI a la gubernatura del estado. Ganaderos afiliados a la UGRQ, avalaron durante el Foro con candidatos, la propuesta de la aspirante del Revolucionario Institucional, quién señaló que, como la primera gobernadora de Querétaro, tendrá como tema urgente en la agenda de riesgos, la situación que actualmente enfrentamos por el agua.

Explicó que al igual que para los ganaderos, este tema es fundamental para lograr la sustentabilidad alimentaria y, agregó: “tienes razón Alejandro (Ugalde) necesitamos apoyar al sector ganadero y la alimentación, si queremos un mejor desarrollo para las familias queretanas”.

Abigail Arredondo estuvo acompañada de los candidatos a diputados federales, Juan Vázquez por el distrito 04 y Fernanda Martínez por el distrito 05; por los candidatos a alcaldes de Corregidora, Héctor González y de Colón, Manuel Montes; así como por el candidato a diputado local por el distrito XII, Rubén Galicia. La candidata del Revolucionario Institucional destacó que, durante su gobierno, apoyará al campo con financiamiento a tasa preferente, para que puedan ser más productivos, tener más maquinaria y puedan apostarle a la tecnificación.

Finalmente, Abigail Arredondo subrayó que su mayor compromiso será regresar la calidad de vida a Querétaro, con buena movilidad, seguridad, economía, servicios e infraestructura y firmó la Carta Compromiso de apoyo a los ganaderos.

Katia Reséndiz

Durante el penúltimo fin de semana de campañas electorales, la candidata a Gobernadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Katia Reséndiz Jaime, visitó el tradicional Mercado Mariano Escobedo, así como los diferentes condominios que conforman el Fraccionamiento Loarca, en la capital del Estado.

Durante el recorrido por el Mercado Escobedo, la abanderada ecologista a la Gubernatura del Estado, escuchó las necesidades e inquietudes de los locatarios y ciudadanía en general, comprometiéndose a trabajar desde el primer día de su gobierno, para reactivar la economía y mejorar las condiciones laborales de toda la población.

Más tarde, Reséndiz Jaime en compañía del candidato del PVEM a Presidente Municipal de Querétaro, Jaime García Alcocer, se reunió con representantes del Fraccionamiento Eduardo Loarca, quienes le externaron sus principales necesidades, relacionadas principalmente con la falta de seguridad y recolección de basura, por lo que aseguró que, en coordinación con el municipio, a partir del 1o. de octubre, se resolverán dichas problemáticas.

Miguel Nava

Miguel Nava Alvarado, candidato a la Gubernatura del estado por RSP, presentó su agenda y postura frente a la situación que actualmente atraviesa el sector ganadero y agropecuario.

Ganaderos locales expusieron su preocupación en temas de procuración de justicia y legalidad en la entidad, derivado de la situación de las familias ganaderas frente a la inseguridad local y la respuesta de las instancias de procuración de justicia.

Nava Alvarado señaló lo fundamental de ciudadanizar los gobiernos, pues hasta en día de hoy, las posiciones importantes en la función pública, son pagos políticos y no se incorpora a ciudadanos capaces que podrían cambiar la realidad de nuestro estado y su vida pública.

Avicultores expusieron al candidato de RSP la falta de capacitación que tiene el sector respecto a las legislaciones, derechos y oportunidades que el marco jurídico ofrece a los productores. A ello, Miguel Nava afirmó que su gobierno será garante de las leyes, con acceso inmediato a sus beneficios y garantía, pues el inicio de todo gobierno sensato es garantizar los derechos de las personas en todo momento.

Miguel Nava invitó a los ganaderos asistentes a despertar, a evaluar con verdad si es que están mejor que hace 6 años:”… Tenemos que participar, tenemos que hacer equipo, estamos ante una coyuntura importante y la única salida a nuestra situación actual es la ciudadanización de la administración pública y la política…”.

Finalmente, el candidato a la Gubernatura puntualizó que sigue avanzando a lo largo del estado, visitando comunidades y sumando voluntades:”…en cada lugar que visitamos se escucha lo mismo: No más PAN, no más PRI, no más MORENA…”.