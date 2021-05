“Vamos ganando; caballo que alcanza gana y así será”: Celia Maya

Por Rafael Rodríguez

Noticias

La candidata a la gubernatura del estado, Celia Maya García, por el Movimiento de Regeneración Nacional, tras los hechos que se presentaron la tarde del domingo en la comunidad de La Valla en el municipio de San Juan del Río, donde fueron agredidos elementos de su equipo quedando cuatro de ellos lesionados, dijo que no tiene miedo, y que su triunfo es inevitable.

Al momento de que señaló que su equipo jurídico se encuentra trabajando en la denuncia correspondiente que se presentará ante la fiscalía y la autoridad electoral, en contra de quien resulte responsable, pero que sobre todo para los actores intelectuales de lo sucedido.

En ese sentido dijo que estos hechos a toda luz se observaron que la intención de reventar un evento pacífico, motivo por el cual pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto, ya que se deben de garantizar unas elecciones limpias en la entidad porque las y los queretanos deben de salir a votar sin miedo.

La candidata dijo que ya se encuentra por encima del candidato de Acción Nacional, no con 20 puntos como ellos dicen estar por encima de Morena.

“Ya alcanzamos, ya pasmos al Partido Acción Nacional, no con 20 puntos como ellos se anotan, pero esta semana hicimos un sondeo importante para nosotros mismos y definitivamente ya los pasamos, y ayer en mi discurso, me ocupe de decirle a todos que me ayudaran hacer realidad de que caballo que alcanza gana, que ya habíamos alcanzado y que queremos ganar por medio cuerpo”.

Maya García, dijo que si sospecha de quienes pudieron haber ordenado el ataque en La Valla, pero que no va a decir nombres, pero que es obvio a quien le afecta que gane Morena, porque fue un ataque preparado con una finalidad disuasiva del evento, por ello ya no continuó con el mismo.

Quiso dejar en claro que no se identificó a nadie de Morena como parte del grupo de agitadores, convirtiéndose en un invento para justificar el hecho y que no se puede culpar a la candidata Rosy Sinecio por hacer un mitin en esa comunidad, “que no sean absurdos, yo llegué a un evento donde la gente salía de su casa a recibirnos, porque ellos querían escuchar a los candidatos de Morena”

Expresó que tiene agenda llena esta semana y tomarán acciones en pro de la seguridad de la gente, pero que la autoridad de estado esa la que tiene la obligación de tener vigilancia para evitar este tipo de situaciones.

“No voy a contratar seguridad personal, quiero seguir transitando por mi estado de Querétaro con seguridad y exijo a la autoridad que hoy tiene esa facultad y que cumpla con su deber y que no traten de agrandar los hechos como para querer suspender una elección y no porque van perdiendo vayan a querer suspender la elección porque no se los vamos a permitir”.

Agregó que el gobernador del estado, todo su gabinete, los presidentes municipales, todos tienen la obligación que tienen es que la gente esté en paz y que sepan que van a poder ejercer voto con tranquilidad y conocimiento.

Por último, dijo que este tipo de asuntos no los inhiben y que confía en que la autoridad sabrá cumplir con su obligación de que el proceso electoral transcurra de la mejor manera.