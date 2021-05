¡A mi me gusta enseñar!

Niurka Marcos responde a polémica tras mostrar sus senos en televisión abierta

Agencia México

Niurka Marcos no se quedó callada ante la polémica que provocó en redes sociales luego de mostrar sus senos en un programa de televisión.

Fiel a su costumbre, la cubana minimizó el tema asegurando se ha divertido con la reacción de la gente ante su atrevimiento y su naturalidad de enseñar su cuerpo.

“Mis bubis son famosas desde siempre, la diferencia es que me las he operado para incrementar el tamaño. La reacción de todos me dio mucha risa, estuve riéndome dos días seguidos, lo más rico y delicioso es la reacción, es una cosa muy divertida”, dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.

Al ser cuestionada sobre si no tiene temor a que le impongan una multa por su acción, la ex de Juan Osorio dijo: “¿A mí por qué?, pero ¡qué mal vibroso eres!, ¡venenoso!, ¡cancela, cancela, cancela!, es que yo estaba en mis terrenos, en Zipolite, y a donde fueres haz lo que vieres, y pues me dijeron ‘aquí puedes andar con su conciencia tranquila y su cuerpo desnudo’, dije ‘voy a poner a descansar su conciencia y desnudar mi cuerpo’”.

Por último, la vedette dijo no tener intención de abrir una cuenta en Only Fans, y así se expresó de sus compañeros del medio artístico que han debutado en esa plataforma.

“¡Ay, pues ya se les acabó el talento!, yo creo ¿no?, lo más fácil es enseñar el cu&% y las chich*s, cobrar y vivir de eso, así como para que literalmente, vaya, yo sé que con mis fotos y mi cu$%, y más la del columpio de #$%& pa la banda… estuvo chin$%, pero esas fueron gratis, yo sé que dos o tres se las jalan y yo… bueno”, concluyó.