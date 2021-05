Blindaré Santa Rosa Jáuregui: Mauricio Kuri

Noticias

A once días de que se lleve a cabo la jornada electoral en Querétaro, el candidato a gobernador del estado, Mauricio Kuri González, se reunió con habitantes de diversas comunidades de Santa Rosa Jáuregui, con quienes se comprometió a revisar fuertemente el tema de la seguridad, pues destacó, será una delegación clave para iniciar con el blindaje integral que se busca para el estado.

“Tengo un compromiso muy claro con las familias de Santa Rosa: ¡vamos a frenar la delincuencia! Ustedes saben que la mejor forma de prevenir el futuro es construyéndolo, y para un servidor, la parte más importante que debe tener un gobierno es la seguridad. Aquí en Querétaro lo que vamos hacer, si tengo la confianza de ustedes, es hacer que Querétaro vuele más alto”.

El abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), aseguró que la mejor forma de combatir el delito es evitando que llegue, por ello hizo énfasis en que para esta zona se trabajará en materia de generación de empleo y alianzas importantes entre el sector privado y la ciudadanía para llevar deporte, cultura y sano esparcimiento a las familias de esta delegación, y así fortalecer el tejido social y hacer comunidad. Además de enfocarse en apostarle a la educación para los jóvenes.

Mauricio Kuri se dirigió a las mujeres de Santa Rosa, a quienes empeñó su palabra para brindarles seguridad en todas sus vertientes, desde personal hasta económica, pues, dijo, ellas son el motor de las familias queretanas, a quienes se les debe respaldar en todo momento.

“Quiero hacer un gran fondo de financiamiento para la mujer, para que no solo tenga la forma de tener una lana y poder poner su pequeña empresa; porque no sólo es conseguir el financiamiento (…) Por eso no solo les voy a conseguir la lana para hacer su empresa, sino les vamos a acompañar para que les vaya bien, porque de eso se trata”.

Con ello, y otras acciones en beneficio de esta comunidad, Kuri González afirmó que en esta delegación no habrá pretextos para robar o delinquir, pues desde el gobierno estatal se brindarán opciones para que generen sus propios sistemas económicos.

Lo acompañaron la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, y el senador Alfredo Botello Montes; así como Paulina Kuri y Martha Kuri, quienes encabezan la coordinación de la estructura de mujeres de este estado.