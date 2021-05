Diseñador del vestido por el que Andrea Meza es señalada de plagio confiesa: “yo sé reconocer que sí se parecen”

Fuente: Agencia México

La controversia entorno al triunfo de Andrea Meza en el certamen Miss Universo continúa, y luego de que la mexicana fuera señalada por plagiar el vestido con el que se coronó en la competencia, ahora es el diseñador Ivis Lenin quien explica el motivo de esta controversia.

https://www.instagram.com/p/CO9f_3jrW46/

https://www.instagram.com/p/CO9aqH7rDM2/

En entrevista para el programa “Venga la Alegría”, Lenin explicó cómo surgió la idea de su diseño, a pesar de reconocer que si es similar al diseño que varios sitios de internet han señalado que el vestido rojo con el cual la mexicana fue coronada como Miss Universo, es un diseño idéntico a un modelo de la firma La Bourjoisie, con sede en Kuwait, y la cual se dedica a la alta costura.

https://www.instagram.com/p/BVpovbehKOR/

“Yo este vestido ya tenía elaborándolo hace muchísimo tiempo porque una chica lo iba a usar para un concurso internacional, no era para Andrea […] después de que gana Andrea Miss Universo obviamente los ataques fueron demasiados hacia ella, entonces la gente anda buscando como cualquier cosa para atacar. Te puedo decir que nunca en mi vida había visto ese vestido, me han mandado cuatro vestidos, no solamente uno, parecidos, casi idénticos al de Andrea, yo sé reconocer que sí se parecen, se parecen demasiado, pero la idea yo la agarré de la chica con la que iba a participar a nivel internacional, ella me dijo cómo quería el vestido, lo que tuviera el vestido, yo siempre me inspiré en las Divas del Cine Mexicano porque quería que el vestido fuera glamuroso, a lo mejor ella sí ya lo había mirado, porque en realidad me doy cuenta que este vestido ya participó en varios certámenes a nivel internacional y tú crees que yo lo iba a llevar a Miss Universo después de saber eso, pues en realidad no”, explicó el diseñador.

Finalmente, Ivin Lenin aseguró sentirse orgulloso de que su idea fuera muy similar a la de una casa diseñadora de este tipo. “Cuando vi el vestido dije, por no decir igual por algunos cambios, que tiene, dije ‘es idéntico’, entonces cómo crees que me siento saber que una casa libanesa produjo ese vestido y yo lo hice casi idéntico sin saber que era en realidad de ellos, sin ver ese vestido, pero sí me parece impresionante la obra del vestido dorado”, destacó.