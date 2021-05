¡Qué sea muy feliz!

Agencia México

Marisol González aprovechó su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel para enviarle un mensaje a Saúl “Canelo” Álvarez, quien contrajo nupcias por la iglesia este fin de semana.

A pesar de que hace varios años la conductora y el boxeador mantuvieron un romance del cual se pensaba acabaría en boda, ahora González no tuvo más que buenos deseos para su ex pareja.

“Siempre le voy a desear lo mejor, siempre voy a tener un recuerdo increíble de él, y estoy feliz también”, dijo la conductora del programa Hoy.

Pero al escuchar la pregunta sobre si hubiera asistido a la fiesta de haber sido invitada, Marisol inmediatamente dijo: “no, no, no, yo ya no tengo contacto con él desde hace muchos años”.

Hace algunos meses, Marisol González recordó su tórrido romance con Álvarez, momento en que ella tenía 26 años y él 19, revelando algunas de las razones por las que no quiso casarse con él.

“Duramos un año bien y después entre cortar y regresar. Siento que en ese momento los dos y las edades influyen, yo era medio intensa con él, los dos éramos muy celosos. Él en ese entonces me dio el anillo, lo ves y ya dices que es muy formal, me daba miedo porque él estaba creciendo, yo le llevaba cierta edad”, dijo Marisol en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.