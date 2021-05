Servicio Social

Adogtados

En el artículo de la semana pasada hablamos sobre la adopción de perros adultos (o sea grandes en edad) y hoy quisimos aprovechar este espacio para hablar sobre las particularidades y mitos de los perros grandes de tamaño.

Existe la falsa idea de que el nivel de actividad de un perro es directamente proporcional a su tamaño, lo cual no es totalmente cierto.

El nivel de actividad depende mucho de la predisposición genética, de la edad del perro, de la educación que recibe y del tipo de familia que lo adopta; más que del tamaño final del mismo.

Podríamos empezar por explicar sobre la predisposición genética:

No es la raza la que determina el nivel de actividad de un perro, la raza es tan sólo un fenotipo que hace que físicamente tengan rasgos particulares; pero dentro de una misma raza o mezcla de razas, hay variedad de líneas genéticas que hacen que haya ciertos patrones de comportamientos innatos o instintivos. En este caso podríamos poner como ejemplo la sobre excitación de un chihuahua frente al temperamento que pudiera tener un perro de raza grande.

En cuanto a la edad del perro, todos los cachorros suelen ser muy juguetones, independientemente del tamaño final que tendrán cuando grandes. Esto se debe a que están descubriendo un mundo que les es ajeno, debemos darle las bases para educarlo (en positivo) durante esta etapa. Imaginarnos siempre lo que desearíamos que hagan o dejen de hacer cuando estén grandes. Ejemplo: no dejarlos saludar encimándose sin antes pensar si es lo que deseamos que hagan siempre. No olvidemos que los perros son muy listos y como “esponjitas” aprenden lo bueno y lo malo. De ahí la importancia de brindarle una buena educación, de guiarlos sin maltratarlos para poder obtener buenos resultados. A veces exigimos mucho a un perro a su edad ¿exigiríamos lo mismo a un humano a esa edad?, es lo que deberíamos de preguntarnos cada vez que nuestras expectativas de aprendizaje sean altas.

Y, por último, el nivel de actividad puede estar marcado también por la educación que reciba de la familia. Es decir, si es un perro que está sobre estimulado, que la familia es una “pila eléctrica”, muy activa que hacen muchas salidas de campo, ejercicio diario e incluyen a su mascota en todo, muy probablemente el perro agarrará esas costumbres y por reflejo, será un perro activo (sin importar la raza). De ahí que la educación juegue un rol tan importante y las costumbres que queremos enseñarle sean tan importantes en el establecimiento de sus rutinas. Recordemos siempre educar en positivo. No hay un tiempo establecido para la educación, al igual que los hijos…una mascota se educa constantemente y de ahí que se requiera tanta paciencia y perseverancia.

Cuando se habla de la educación en positivo se trata de educar a nuestras mascotas sin maltrato físico y sin gritos, ya que esto lo único que genera es problemas de conducta, miedos y es contraproducentes en la curva de aprendizaje. Si nuestra mascota tiene una conducta indeseada y a pesar de nuestros regaños, la sigue haciendo, es porque no estamos sabiendo “enviar” el mensaje de manera adecuada. Un ejemplo claro podría ser cuando hacen sus necesidades dentro de casa, pero nos damos cuenta mucho tiempo después de que lo hayan hecho. Si no lo vimos en el acto o inmediatamente después, no vale la pena regañarlo “a posteriori”. Un perro no sabe asociar el regaño con lo que hizo, él no maneja los tiempos como nosotros ni sabrá interpretar que el regaño es por lo que sucedió hace un par de horas o más. En cambio, si en nuestra presencia lo hace en el jardín, pues que sea un motivo de mucha fiesta y quizás de premios o caricias para que relacione esa acción con algo muy positivo.

Nos concentramos mucho en los “NO” y un perro no sabrá qué cosas sí puede hacer. Si está mordisqueando un sofá y sólo le gritamos “NO”, muy probablemente se irá a mordisquear una silla u otro lado del sofá. Esto es debido a que no le damos alternativas, lo que funciona es decirle el “NO” al sofá y presentarle un juguete o algo que sí pueda mordisquear y felicitarlo cuando haga ese cambio del sofá a su juguete, para que poco a poco vaya entendiendo: “ah el sofá no, pero mi juguete sí”.

Después de este preámbulo, a la hora de adoptar un perro, debemos más bien preguntarnos por el nivel de actividad, qué costumbres y necesidades tiene.

En Adogtados contamos con la ventaja de conocer muy bien a todos nuestros protegidos, ya que a través de los hogares temporales tienen la suerte de contar con atención personalizada y así logramos conocerlos en su totalidad y estamos en la capacidad de saber qué tipo de familia tiene el estilo de vida o la actitud que combina mejor con cada uno de nuestros rescatados.

Vale la pena resaltar que a pesar de los prejuicios que se tienen, los perros de tamaño chico son por lo regular más activos que los de tamaño grande. Los perritos de talla chica, tienden a ser más explosivos y llevados de su parecer y más difíciles de adiestrar que los grandes. Los grandes son perritos más rutinarios, más “falderos” como solemos llamarles y desde que establezcamos con ellos una rutina de paseos, o de juegos mentales (juegos de olfato, aprendizaje de comandos, etc) dentro de casa, no importa el tamaño del lugar donde se vive.

A la hora de pensar en adoptar es imprescindible examinar los puntos anteriormente listados: ¿Qué predisposición genética tiene?, ¿Qué costumbres tiene? ¿Cuál es su comportamiento o sus características?, ¿Qué tan activo es?, etc Y revisar estos puntos con respecto a la vida y costumbres que se tienen en la familia y qué puedo suplir y qué no.

Para terminar, un claro ejemplo del tamaño del perro versus el espacio en casa, podría ser un bulldog inglés: perro corpulento, de tamaño mediano, buen guardián, pero dócil y bonachón, un perro que no necesita mucho espacio en casa porque con tener una cómoda cama le es suficiente y sus paseos diarios sí son necesarios para evitarles el sobrepeso al que son muy propensos, ya que al salir a caminar si pueden economizarse unos cuantos metros, les vendría de maravilla. Comparémoslo a un Shiba Inu, perro japonés de tamaño pequeño, les encanta el deporte de montaña, son muy independientes, ágiles e intrépidos. Suelen ser muy activos y necesitan preferiblemente de un jardín y paseos largos.

Cerramos este artículo esperando que haya más claridad sobre el hecho que no siempre un perro grande necesita más actividad y más espacio. La actividad y el espacio que requieren dependen de muchos otros factores.

En Adogtados tenemos perritos en búsqueda de hogar para toda su vida, con varias características y necesidades de tiempo y espacio. También tenemos de varios tamaños y edades, pero recuerden que no sólo del tamaño depende el espacio y la dedicación que ocupan.

Amables lectores, ¡anímense a empezar proceso de adopción! De seguro empezarán una bella aventura.

#AdoptaNoCompres

