Agencia México

Susana Dosamantes continúa manifestando su descontento con su ex yerno Nicolás Vallejo-Nágera, quien tras su batalla legal contra Paulina Rubio recibe una pensión por parte de “La Chica Dorada”.

En entrevista para el programa Hoy, la primera actriz fue cuestionada por este tema y sin dudarlo replicó: “Creo que en la vida todo tiene un precio, cuando uno mete la pata pues ni modo”.

A la pregunta sobre si la cantante mexicana ha metido la pata muchas veces, Dosamantes contestó: “Todos en este mundo hemos metido la pata, no hay quien se salve”.

Sin embargo, al hablar de Gerardo Bazúa, padre del segundo hijo de Paulina, Susana no tuvo más que buenas palabras para él. “Es muy amable, muy educado, es buen papá, renunció al cheque, no necesita manutención y me parece un caballero”.

Previo a estas declaraciones, Susana Dosamantes también dejó entrever la posibilidad de que la vida de su famosa hija llegue a la pantalla chica a través de una bioserie.

“Sí ha habido muchas propuestas y sigue habiendo, de muchas empresas de Estados Unidos, de acá (México) y pues ella es la que va a tener la última palabra”, contó.

Sin embargo, existe un motivo que todavía no convence a la intérprete de “Ni una sola palabra”. “Ella es un poco especial, entonces no sé si tenga ganas de sacar su vida en la tele, pero bueno, esperemos que, si lo hace, lo haga muy bien”, dijo.