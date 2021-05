“Marcos Aguilar me cae bien, somos amigos desde la secundaria”: Marco del Prete

Por Sergio Hernández

Para Marco del Prete, Marcos Aguilar su suplente en la formula a la diputación federal, hizo buenas cosas para Querétaro, como todos los gobiernos panistas. El secretario de desarrollo sustentable de Francisco Domínguez dijo que en la autocrítica le quedaron cosas en el tintero.

De entrada, dijo estar agradecido de estar en la lista “pluri” del PAN (lugar 17) y estableció que con una combinación de votos puede llegar a esa posición. Y dijo que de él no depende repetir en la secretaria en el gobierno de Mauricio Kuri.

Al referirse a su suplente -Marcos Aguilar- dijo que era polémico… “la polémica implica polémica y eso es natural en los políticos”

– ¿Te cae bien?

-Sí… es compañero mío desde secundaria, desde ahí somos amigos.

-En la autocrítica cómo Secretario de Desarrollo Sustentable, ¿Qué te falto?

-Siempre hay áreas de oportunidad, cosas en el tintero sin embargo lo que yo puedo hablar es que se trabajó con mucha pasión y con mucho profesionalismo, se hicieron muchos avances en materia ambiental, de desarrollo económico y satisfechos por el trabajo que se ha hecho

Dijo que parte del esfuerzo del gobierno, es el ordenar, el regular y contener el crecimiento y las propuestas que trae el candidato Mauricio Kuri, son muy factibles de realizarse

– ¿Se abuso de los cambios de uso de suelo?

-No lo puedo decir yo eso, finalmente cada municipio tiene la facultad constitucional de autorizar, revocar o negar los cambios de uso de suelo entonces está en la cuenta de cada quien. El crecimiento hay que ordenarlo, no podemos estar peleados con el crecimiento tiene que ser ordenado y sustentable

– ¿La cuestión de los rellenos sanitarios?

-Es un tema que tenemos que convivir con la disposición de los residuos por eso la plataforma ambiental que se propone en el partido y se está apoyando, es una plataforma de pensar la economía circular, crear nuevos canales de emprendimiento, nuevas formas de generar empleo y desarrollo económico

“Puedo decir que los rellenos sanitarios que conozco que operan en el estado están cumpliendo con la norma, de hecho, es un avance importante, se eliminaron los tiraderos a cielo abierto si es un trabajo muy importante en relación a la correcta disposición de los residuos”.

– ¿Desde tu óptica tenemos un estado que en materia ambiental?

-Se avanzó mucho es este sexenio en materia de carburación del cuidado del medio ambiente, la correcta disposición de los residuos sólidos urbanos, el cuidado a la calidad del aire, la procuración de la protección territorial, la educación ambiental y evidentemente la creación de este plan de acciones contra el cambio climático.

– ¿Te interesaría repetir si ganan?

-Yo estoy concentrado en que al PAN le vaya bien, en que el PAN mantenga lo que tenemos y lo que se pueda ganar además estaremos trabajando siempre de la mano del partido

– ¿Te gustaría repetir?

-Pues no es algo que a mí me competa finalmente es algo que yo lo hago con mucho profesionalismo y dedicación y estaré donde el partido me deje.