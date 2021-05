“No tenemos encuestas”: Mauricio Ruiz

Por Sergio Hernández

Noticias

El dirigente estatal de Morena, Mauricio Ruiz dijo que en lo local no hemos hecho ninguna encuesta, pero estoy seguro que el de junio le van a dar el triunfo en la mayoría de municipios y en la gubernatura.

“De las encuestas de Morena, la verdad es que las encuestas que tenemos no es más que el referente de la gente los candidatos y más la candidata a gobernadora cuando va a los recorridos a la calle la gente la recibe bien, se siente la felicidad de la gente un proyecto diferente a lo que están acostumbrados, las encuestas son engañosas, no hay una encuesta como tal depende la metodología si es por teléfono o por redes el sector de edad, clase y áreas”

-¿Todas las encuestas le dan 20 puntos a Kuri?

– Insisto no es el tema de las encuestas porque las encuestas nacionales las manejan por el posicionamiento mediático del candidato, en ese momento, es decir si yo encuesto al chapo Guzmán les va a ganar a todos, pero la gente no va votar por él, entonces hablan de posicionamiento, de conocimiento y si alguien me pregunta si conozco a tal candidato bueno pues si porque salgo de la casa y lo veo en espectaculares, prendo la tele y lo veo, pongo canales digitales como YouTube y salen los candidatos, pendo el radio y si lo conozco pero de eso a que se vote es completamente distinto, de otra forma son engañosas las encuestas”