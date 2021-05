“Si hay corrupción en el basurero de San Juan lo denunciaré”: Rosy Sinecio

Guillermo Vega no fue un gobernante cercano

Por Sergio Hernández

Soy muy severa con Guillermo Vega, porque debo ser leal al pueblo, uno tiene que ser responsable de sus hechos, todos los hechos tienen consecuencias a lo que me debo es a San Juan del Rio, a rescatar la confianza en sus gobernantes en San Juan.

Espero, dijo que Vega Guerrero tenga la capacidad de responder y la capacidad de aclarar al pueblo que le dio la confianza de que fue lo que hizo. Yo estoy haciendo declaraciones con papeles, no fue solamente de palabra y si ellos tienen otra versión u otra información que nos la hagan saber, pues el pueblo no debe de ser engañado, al pueblo se le tiene que respetar y eso es lo que estoy tratando de hacer.

– ¿La administración si ha sido muy opaca?

-Pues si ustedes ven en la Entidad Superior de Fiscalización van a ver que en el 2018 no está completo el expediente, en el 2019 no hay información, en el 2020 tampoco la hay y en 2021 tampoco hay información.

– ¿Corre el rumor de que se enriqueció?

-Mira yo tendría que hacer investigaciones exhaustivas. Me lo han comunicado, yo no lo puedo expresar porque yo nada más con papeles es la única forma en que puedo hacer declaraciones yo no puedo hacer declaraciones sin las pruebas en la mano cuando yo adquirí las pruebas fue cuando hice una declaración si yo tengo las pruebas suficientes, lo haré

Pero, agregó, Vega no fue hombre cercano, no fue gobernante cercano. En San Gil se dice que compró 5 casas y yo cuando voy a las comunidades eso es lo que me expresan, vino a pedir el voto y jamás se paró, vinieron a pedir el voto y jamás se presentaron eso es lo que yo escucho, yo no puedo juzgar a alguien si no tengo los datos.

Sobre el concesionario del basurero, Israel Gómezpezuela la candidata dijo que si a esta persona se le están dando la oportunidad de hacer ese servicio y no tiene la conciencia de hacerlo de forma adecuada y sabe que está perjudicando a la salud, pues cada quien es responsable de los dichos y hechos y todos tienen consecuencias y todos tienen consecuencias.

– ¿El basurero está a 60 metro de un acuífero?

-A 60 metros de los acudideros de San Juan y parece que a nadie preocupa.

– ¿Ahí huele a corrupción?

-Mira yo te vuelvo a repetir que cuando yo tenga las pruebas voy a decirte los hechos, yo no me baso en los dichos me baso en los hechos y si firmaron por 17 años es corrupción siempre y cuando no estén previniendo el daño que estén haciendo a San Juan.