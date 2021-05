Vacuna para adultos de 50-69 llegarán a principios de junio

Mujeres embarazadas también podrán recibir su dosis en esta etapa.

Por Josefina Herrera

Noticias

Humberto Segura Barrios, director regional de Programas para el Desarrollo de Bienestar, indicó que la vacuna contra COVID-19 para adultos de 50 a 59 años residentes del municipio de San Juan del Río llegará a principios del mes de junio.

“Ya casi el inicio de la vacunación de 50-59 años, recordar que todavía están pendientes cinco municipios a nivel estatal, uno de ellos es San Juan del Río, ya estamos por iniciar, no va a ser más allá de mediados del mes de junio para poder iniciar con esta vacunación, pronosticamos los primeros días del mes”.

En esta etapa tienen contempladas alrededor de 25 mil dosis, además de que también podrán acudir mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años que no pudieron acudir en la primera jornada de inmunización.

“La vacuna va a llegar en los próximos días, no falta casi nada, entonces ahí podremos recibirlos también, si algún adulto mayor de 60 años por lo que sea en su etapa que es en la que estamos aplicando la segunda dosis no pudo acudir, pues que tenga la certeza de que en los siguientes días empezamos con 50-59, que él venga ahora también que toque su colonia y lo vamos a vacunar, y así va a continuar la jornada de vacunación a todos los rezagados de otras edades, de otros grupos poblacionales van a poder continuar vacunándose en los siguientes, en el mismo mes de junio vamos a iniciar vacunación de 40-49 en la entidad, pues se va acelerando cada vez llegan más vacunas, cada vez cubrimos más municipios al mismo tiempo”.

Señaló que es importante que las mujeres embarazadas que acudan por su vacuna, deben tener nueve semanas de gestación, e independientemente de la marca que llegue, yodas son aptas para este sector poblacional.

Dijo que la intención es terminar de vacunar a todos los sectores en el mes de octubre, por lo que la brigada Correcaminos va avanzando en esta jornada nacional y cada vez se tiene una mayor certeza de combatir el virus, lo cual da plena seguridad de realizar las actividades cotidianas.

“En el mes de octubre es lo que el presidente la República nos ha instruido terminar cuanto antes, se busca la inmunidad de rebaño, me parece que hemos avanzado también en ese sentido y los contagios han ido a la baja, durante muchos meses teníamos diario decenas de decesos, y no nada más es un porcentaje, eran historias de familias que estaban perdiendo seres queridos importes, yo creo que las estrategias para combatir, y ahora sí como se dijo hace un año tomar la pandemia pues están funcionando, y no es un tema nada más de la federación, son todos los gobiernos trabajando para ello”.

Finalmente mencionó que en San Juan del Río continuarán manejando los cuatro puntos de vacunación para las siguientes etapas, que son la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Instituto Tecnológico (ITSJR), el CECUCO y el centro de salud de La Valla, pues tienen el suficiente espacio para que la población pueda ser atendida.