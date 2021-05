Luz Elena González da explicaciones

Agencia México

Luz Elena González negó haberle sido infiel a Rafael Amaya con Luis Miguel, a pesar de que en un momento de su vida el cantante la cortejó.

Durante un evento en la Ciudad de México, la actriz fue cuestionada por diversos reporteros por su relación con “El Sol de México”, por lo que habló de la temporada en qué salió con LuisMi.

“Tendría que perder la memoria para no acordarme, fue una etapa bonita de mi vida, fue una amistad linda, salimos, no se dio, pero la verdad es que muy bonito, me dijo ‘vamos al Baby’ y yo ‘¿seguro que quieres que vayamos al Baby?’… y fueron las fotos que ustedes vieron”, contó la también presentadora.

Acto seguido, González confesó lo que hizo con Luis Miguel tras salir del Baby’O en Acapulco. “Fuimos a cenar, al lado del Baby había un antro de música tropical y de ahí comimos unos hot dogs que estaban ahí afuera”.

Fue en este momento que la artista de 46 años negó haberle sido infiel a Rafael Amaya con Luis Miguel.

“Para él (Luis Miguel) fue muy fuerte como que, ‘¿pues no?, se acaba’. Sabes que pasa, yo soy muy tajante… cuando no quieres algo y cuando dices no, es no, entonces ya no se dio”.

Asimismo, Luz Elena dijo haber conversado con Luis Miguel un año después sobre lo que sucedió y así pudieron arreglar los malos entendidos entre ellos.

“Platicamos de todo el tema, cómo realmente había sido, y quedamos en buenos términos, o sea bien, pero no somos amigos”, puntualizó.

Por otra parte, Luz Elena dijo sentirse feliz al saber que Rafa ya se encuentra saliendo de su problema de adicciones a pesar de que ya no tiene contacto con su ex.

“Nosotros dejamos de tener comunicación hace 17 años, a mi me da gusto que la gente esté bien, con él viví una época maravillosa de mi vida, estaba muy enamorada y fue alguien muy especial, si me sorprendió lo que le pasó, pero me da gusto que esté retomando su vida y ojalá así siga”, manifestó.