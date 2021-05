No recibimos solicitud de Morena para ocupar espacio en La Valla: Liliana San Martín

Liliana San Martín Castillo, presidenta municipal interina de esta localidad.

Por Josefina Herrera

Insta Liliana San Martín a que los partidos políticos envíen sus solicitudes de espacios públicos en términos del artículo 37 de la ley electoral

Ante los acontecimientos ocurridos el pasado domingo en la comunidad de La Valla, en un mitin de la candidata a gobernadora de Querétaro, Celia Maya y la candidata a presidenta municipal de San Juan del Río, Rosy Sinecio por el Partido de Regeneración Nacional (MORENA), el Ayuntamiento no recibió una solicitud para llevarse a cabo este evento de acuerdo a los términos que se establece en el artículo 37 de la ley electoral, así lo informó Liliana San Martín Castillo, presidenta municipal interina de esta localidad.

“Sobre el tema del acontecimiento del día domingo, quiero ser muy específica en que no me llegó ni siquiera solicitud para llevarse a cabo este evento, entonces yo los sacaría del contexto político puesto que al no mediar ni siquiera una solicitud pues no pueden esperar que haya asistencia de seguridad, precisamente hay que seguir puntualmente lo que establece la disposición en materia electoral para poder prestar quienes somos autoridades administrativas los espacios públicos, que cuando lo solicitan y cuando hay una autorización por supuesto nuestra obligación, si bien es no enviar seguridad pública específicamente al punto, si es a la zona aledaña para evitar que se susciten percances como lo que ocurrió el día domingo, y en este caso en particular no existe solicitud”.

En este sentido, señaló que no se le puede atribuir como un tema de desconocimiento por quienes ocuparon este espacio, ya que deben conocer la ley electoral, y solamente hay un numeral que dice cómo se tiene que llevar a cabo la solicitud de estos espacios públicos a la autoridad administrativa.

Asimismo, indicó que no debe ser un tema ni siquiera político puesto que la riña comenzó por la molestia de los mismos vecinos al obstruirles su vialidad y los domicilios particulares, pero esas situaciones provienen al no ingresar una solicitud formal para la ocupación de esos espacios públicos.

“Solamente hay un artículo que dice cómo tiene que llevarse a cabo la solicitud de los espacios públicos a la autoridad administrativa y fueron omisos en ello, y por supuesto que se les salió de control, y tampoco referiría que es un tema político porque no es un altercado entre temas de colores, fue un altercado específico de vecinos molestos porque estaban obstruyendo diversas unidades en la única vialidad que estaba en circulación, porque recordemos que las otras que nos llevaban a esta plaza estaban no posibilitadas para usarse, y aún así fueron usadas porque metieron vehículos, los vecinos se molestaron primero porque estaban obstruyendo el tránsito de la vialidad y porque ocuparon sus unidades para obstruir entradas de domicilios particulares, y peor aún, en algunos casos el reporte que tenemos de vecinos es que los vehículos que entraron a esta vialidad que no estaba autorizada todavía para uso”.

Al respecto mencionó que este acontecimiento provocó la riña entre vecinos y simpatizantes que terminaron lesionándose entre sí, y que incluso portaban playeras muy definidas y con botellas de cerveza en la mano, lo cual también el estar ingiriendo bebidas alcohólicas, por las condiciones se originó el altercado.

San Martín Castillo, señaló que no sólo se trata de este color específicamente, pues hay otros partidos políticos que tampoco están enviando su solicitud, o algunos no están dentro de la formalidad, y ante esta falta de interés, la administración pública no puede enviar operativos de seguridad pública, Protección Civil y de la jurisdicción sanitaria para evitar precisamente estos conflictos.

Ante estos actos presentados fuera de la legalidad, la administración pública será muy puntual en los próximos días de que se realicen los eventos dentro de la formalidad y legalidad, ya que no lo están haciendo con base a los términos de lo que dispone la ley electoral.

“Lo estamos pidiendo, incluso los partidos que no nos están enviando solicitud les estamos diciendo, pídeme los espacios, pero pídemelos correctamente, y pídemelos en términos de lo que establece el artículo 37 de la ley electoral para que nosotros estemos posibilitados de enviar operativos en la zona de seguridad de Protección Civil, los que ellos necesitan, en la jurisdicción sanitaria, en fin, tienen que reunir todos esos requisitos, y si estaremos muy pendientes en los siguientes días con distintos operativos, pues para dos cosas, para aquellos que no estén autorizados inhibirlos por supuesto, porque este es nuestro trabajo, e invitar a los distintos representantes de los partidos a que formalicen sus peticiones para que pueda darse el debido trámite”.