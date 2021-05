Pese a la sequía se mantiene el inventario del ganado: Ugalde Tinoco

Por Leticia Jaramillo

Noticias

No se tiene bajas de ganado por la sequía, sin embargo, los animales se encuentran en condiciones muy difíciles, en particular en la zona de Huimilpan y Amealco, donde regularmente llueve mucho, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional, Alejandro Ugalde Tinoco

Expresó que los productores tienen jagüeyes, vasos y bordos, pero están secos, lo cual complica mucho la situación en la que se encuentra el ganado. Se ha tenido que recurrir a las pipas para suministrar el agua, lo cual es solo un paliativo.

Sin embargo, comentó las pocas lluvias que se tuvieron, permitieron mejorar los pastizales y se utiliza el forraje natural. La zona serrana observa condiciones buenas, y la expectativa es que siga lloviendo para que se mantengan las praderas buenas y no se requiera el uso de forrajes que se han encarecido mucho.

Las condiciones por la sequía han sido muy difíciles, añadió, pero aun así no se tiene el registro de una baja del ganado, a pesar que los precios de los insumos se han elevado mucho, como el del maíz. Y esto también repercute a todas las materias primas.

Lo importante, dijo Ugalde Tinoco, es que se han logrado mantener los inventarios en el estado, pero de continuar la sequía el problema será muy grave porque si no hay agua no hay vida. Si no hay precipitaciones y de manera pronta, los productores tendrán que empezar a mandar los animales a rastro, por eso lo más importante es que siga lloviendo.