Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 28 de Mayo

Noticias

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Visitó el municipio de Tolimán como parte de los cierres de campaña que realiza en los 18 municipios, ahí aseguró que, con la participación activa de los habitantes de todas las comunidades, se trabajará para eliminar la pobreza extrema.

“Vamos a tener un gobierno solidario, un gobierno que te acompañe, que no te deje sólo cuando más lo necesitas, cuando te cierren una puerta yo te voy a ayudar a abrirte otra y vamos a buscar un crecimiento parejo, que nos vaya bien a todos”.

Kuri González reafirmó su compromiso por contar con un Instituto Estatal para los Pueblos Indígenas, esto con la finalidad de preservar las lenguas autóctonas, sus tradiciones y costumbres, así como, a través de políticas públicas adaptadas a sus necesidades, mejorar su calidad de vida.

De la misma manera, llamó a las y los queretanos a votar éste próximo 6 de junio por todas y todos los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), y se comprometió a no quedarles mal e impulsar las acciones necesarias para que les vaya mejor en todos los aspectos, con más y mejor seguridad, educación, desarrollo tecnológico, conectividad y un crecimiento parejo en los 18 municipios.

Celia Maya de MORENA

Asistió a tres eventos en el municipio de Pedro Escobedo, la acompañó la candidata a la presidencia municipal, Patricia Ojeda, y el candidato a la Diputación Federal al Distrito I, Salomón Montes García. En su visita reafirmó su proyecto de gobierno en tres temas fundamentales: seguridad, agua y movilidad, además de sus ejes transversales educación y salud.

Su primer evento fue en la comunidad de Escolásticas, y el discurso de la candidata a la gubernatura se desenvolvió en el tema de la inseguridad, que se mantiene como una queja constante en todos los municipios del Estado. Otro fue el problema del agua, que al respecto dijo: “Estamos hablando con especialistas capacitados en todos los renglones, pero en todos nuestros recorridos encontramos que no hay agua, pero no sólo en las comunidades alejadas, sino en la misma capital Queretana, y en los municipios de El Marqués y Corregidora sufren del mismo caso. Y los únicos partidos que han gobernado han sido el PAN y el PRI, y lo que propone MORENA es acabar con la corrupción de unas personas que se quieren llevar el dinero público, en lugar de invertir en obras o proyectos para el cuidado del agua”.

En su segundo evento realizado en el jardín Reforma, la candidata, Celia Maya abordó el tema de la educación y dijo que se quiere mejorar el sistema de educación para que los niños tengan un sistema de enseñanza moderno con internet y con computadoras. Ya que mencionó que esa es la obligación del Estado, presentar una educación de calidad. No olvidó su propuesta de rehabilitar la infraestructura de las escuelas, pues comentó que en el 2003 en su recorrido de campaña se sorprendió al encontrar escuelas públicas sin drenaje, y el pleno 2021 aún existen escuelas con esas carencias.

En el tercer evento se reunió con ejidatarios de Guadalupe Septién, enseguida expuso que existen 10 candidatos al gobierno de Querétaro pero que sólo existen dos proyectos de gobiernos reales, el del PAN con Mauricio Kuri que representa el enriquecimiento de unos cuantos, y el de MORENA que representa un modelo de desarrollo que se produce en bienes y servicios, dividido entre todos.

Maya García se preguntó: “¿En dónde está ese crecimiento que los panistas presumen de Querétaro? Porque no tenemos agua para todos, porque no hay escuelas, porque no hay medicamentos en los hospitales, porque el campo está abandonado, porque no hay drenajes, ni calles, ni un transporte público eficiente. Todo eso no hay, pero si un grupo de personas que son más ricas”.

Recordó que dos de sus pilares de su partido MORENA, es acabar con la corrupción y la desigualdad del país, que su proyecto de gobierno es social, con la intensión de resolver de fondo los grandes problemas de Querétaro. Pidió a las personas seguir apoyando a su campaña e invitar a más gente a votar, dijo tener la gran responsabilidad de dar la batalla por lograr ser gobernadora, pero que sin el pueblo no se va poder lograr, “tenemos la oportunidad de transformar el Estado, y sólo hoy con su valor y voluntad podemos tener un Querétaro diferente”, finalizó su discurso.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Propuso sanciones a quienes realicen obras “con las patas”, como los ejes estructurantes de Sombrerete y Pie de la Cuesta y las ciclovías pues lejos de beneficiar a la población la perjudica.

“En el Código Urbano se contemplan sanciones para cuando haya malas obras se sancione no solo a los funcionarios, sino también a los constructores, porque hay obras que se realizan con las patas y que perjudican no solo a la gente que vive por la zona, sino también a quienes tienen que pasar por ahí a realizar algún trámite o servicio”.

Reconoció que la gente está “hasta el gorro” de escuchar que como no sirvió cierta obra se tenga que quitar sobre todo porque es lana que a todos les cuesta.

“Lo que hemos dicho es que para el proyecto del tren ligero se tienen que hacer las adecuaciones necesarias para no tener que tumbar una construcción que ya costó (…) el llamado es a que las cosas se hagan de manera correcta, a no destruir por destruir y hacer una buena propuesta para mejorar la infraestructura”.

Durante un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Arredondo Ramos les planteó a los agremiados el programa denominado Casa Queretana el cual busca atender el problema de vivienda en la entidad.

“La intención es apoyar a las familias queretanas para que puedan sacar una casa a crédito en el que por cada peso de crédito, el Gobierno pondría otro; subsidios para que, impuestos como el traslado de dominio o el cobro de derechos por la instalación de tomas de agua, se reduzcan; se contemplarían incentivos fiscales para desarrolladores que utilicen ecotecnologías en la construcción de viviendas y se implementarían convenios de co-financiamiento con la banca de desarrollo y organismos desarrolladores de vivienda, como Infonavit, Fovissste y Sociedad Hipotecaria Federal”.

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Se reunió con la presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ), Zasha Mireya Lezama, donde expuso sus respuestas y proyectos para mejorar el estado, lo que fue reconocido como la mejor alternativa de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.

Juan Carlos Martínez explicó que la política que llevará en su gobierno será totalmente ciudadana, incluyente y no actuará como político, por lo que dijo que buscará profesionales en diversos temas para desarrollar e impulsar a Querétaro a nivel mundial.

“Yo no vengo a inventar nada, todo existe pero vamos a venir a implementar lo que funciona y lo que está bien… en el caso del urbanismo, de la arquitectura, de la restauración ¿por qué vamos a traer gente de fuera? ¿Por qué queremos inventar algo que ya existe?, ¿por qué no traemos a la gente que ya conoce? Pero siempre es lo mismo con los partidos tradicionales, en vez de usar lo que ya tenemos y ya conocemos traen gente de otros lados o recomendados, en nuestros colegios vamos a encontrar gente especialista”.

El candidato del partido rosa aseguró que respeta la opinión de los profesionistas de Querétaro, pues son los expertos en los temas de desarrollo y en la toma de decisiones, además de que son apartidistas e imparciales al abrir sus puertas a todos los candidatos.

Al respecto la presidenta de la FECAPEQ, Zasha Mireya Lezama Lomelí abrió las puertas de la FECAPEQ para tender la mano de los profesionistas del estado y sus 22 colegios agremiados.

“Esperemos que tus propuestas se lleven a cabo, de verte favorecido la Federación estaremos pegados porque ya verbalmente has hecho un compromiso con nosotros que estarás rodeado de gente integrante de los colegios, capacitada y de un perfil necesario para cubrir esos puestos que necesitan un liderazgo y que necesitan gente con esa expertiz, no solamente un conocimiento catedrático sino es gente que está en el campo y capacitada constantemente”.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Comento que en su gobierno atajara la problemática del transporte público, y que la movilidad sea un derecho y no un obstáculo para todos.

Compartió en redes sociales: El sistema de transporte público de la capital de nuestro estado está muy lejos de brindar el servicio que la ciudadanía necesita. En mi gobierno atajaremos esta problemática de frente para solucionarla de una vez por todas y que la movilidad sea un derecho y no un obstáculo para ti. #VotaVerde

Beatriz León de Movimiento Ciudadano

Compartió en redes sociales: En este proceso electoral nos estamos jugando una visión de futuro para Querétaro. En Movimiento Ciudadano lo tenemos muy claro. Vamos a gobernar con una visión feminista, incluyente y más justa para todas las personas.

Agradezco al TEC Campus Querétaro por invitarme al Foro con aspirantes a la gubernatura de Querétaro a presentar mi propuesta de gobierno. Estamos a tiempo #VotaNaranja

Mary Ibarra de Encuentro Solidario

El gobierno de Mary Ibarra, candidata del PES a gobernadora, estará apostando “en atraer inversión en todo lo que tiene que ver con la transición energética, como son empresas que se dediquen a la generación de energías limpias y energías renovables; aunado con otros campos viables como el ecoturismo, ecodiseño, agroecología, la fabricación de autos híbridos para colocar a Querétaro como punta de lanza con la Economía Verde”, garantizó durante su participación en el Foro Decide MX

Durante este foro, organizado por estudiantes del ITESM, campus Querétaro, Mary Ibarra les explicó que con la Economía Verde se inicia con un nuevo modelo de desarrollo económico sustentable, que tiene como ventaja la atracción de inversiones que poco o nada contaminarán, además de cuidar los recursos naturales como el agua, suelo y calidad de aire.

“Así como una generación de empleo inclusiva, empleo verde, que es decente, bien pagado y contribuye a erradicar la pobreza y la desigualdad, que dará el progreso para todos los queretanos”, resaltó la candidata al Gobierno del Estado por el PES.

Asimismo, informó a la comunidad estudiantil del Tec de Monterrey, Querétaro, que su administración gubernamental abordará temas como la seguridad y la salud desde la prevención; en cuanto a la impunidad, resaltó que el problema radica en que no se cuenta con instituciones fuertes en materia de procuración e impartición de justicia, lo que ha generado que los delincuentes se sientan motivaos a continuar cometiendo actos delictivos.

En cuanto a garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, Mary Ibarra puntualizó que ya no se permitirá que la Secretaría de Seguridad Ciudadana continúe delegando la prevención y atención a víctimas de violencia al Instituto Queretano de la Mujer y el Instituto Municipal, que han demostrado que no tienen la capacidad para atender estas problemáticas; además de fortalecer estas instituciones con más presupuesto y personal capacitado.

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Compartió en redes sociales: A lo largo de mi campaña he recorrido los 18 municipios de Querétaro más de una vez; escuchando las preocupaciones, conociendo las necesidades y compartiendo las alegrías de la ciudadanía. No desaprovechemos la oportunidad que tenemos este 6 de junio para lograr el cambio verdadero.

Penélope Ramírez del Partido del Trabajo

Compartió en redes sociales Quiero agradecer al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Querétaro por la charla que tuvimos hoy. El futuro de Querétaro lo estamos construyendo nosotras y me voy inspirada por este espacio que compartimos. #VotaPT #ElPTEstáDeTuLado

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Propuso la creación de un hospital psiquiátrico que realice políticas públicas de prevención con expertos.

Durante su visita en el municipio de Ezequiel Montes, con pacientes de la clínica Despertares, dedicada a la atención de las adicciones, Ruiz de Santiago presentó sus propuestas y afirmó que se debe atender la salud mental de los queretanos.

“No es posible que en pleno siglo XXI el buscar ayuda de profesionales de la salud mental se siga viendo como tabú, necesitamos atender esta grave problemática. La única forma de hacerlo es con estas áreas especializadas”, dijo.

La candidata refirió que durante la pandemia, aumentó entre el 40% y el 50% el consumo del tabaco y el alcohol, según datos del Consejo Estatal contra las Adicciones, además de incrementar la depresión y los casos de suicidio.

“En mi gobierno atenderemos estas problemáticas desde diferentes frentes enfocados a la prevención a través del deporte, el arte, el empleo y sobre todo con atención de profesionales de la salud mental”, puntualizó.