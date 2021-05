“Guadalupe Alcántara, me mado encañonar; tengo miedo pero ya denuncíe”: Martín Jiménez

Por Sergio Hernández

El candidato de Morena a Tolimán, Martín Jiménez denunció que la candidata del PAN lo mando encañonar y aunque dijo que tiene miedo “no me voy a rajar”, aseguró

-¿Quién te amenazó?

-Puse una denuncia. Cuando venía a Querétaro se nos emparejó un carro, nos empezó a molestar, se nos emparejo una vez y le dije a la persona que iba manejando que se detuviera para ver que quería pero se quedo atrás de nosotros, cuando arrancamos se nos volvió a pegar (en la carretera del zoológico de Guamerú) y ahí nos encañonaron con dos pistolas.

-¿De quién sospechas?

-Era un hombre y una mujer, quien ha estado molestando y está muy molesta porque estamos levantando es la actual presidenta municipal con licencia Guadalupe Alcántara

-¿Y eso por qué?

-Pues mira como esta el municipio: cinco policías muertos, a mi hay gente que me acosan, seguridad pública parece que nos anda persiguiendo. El narcomenudeo está a todo lo que da, lo que sé es que se vende la droga en Tolimán y en todas las comunidades, ha habido operativos de la fiscalía han detenido a gente, las detiene los viernes y el lunes salen dos tres gentes trabajan en presidencia y me tienen identificado.

-¿Quién?

-El chofer y su papa del chofer, gente que trabaja en el DIF y están bien identificados e hice la denuncia.

-¿Qué te dijeron?

-Se está investigando, se presentó una persona cuando me amenazaron, pero era de una persona que ya habñia vendido el carro. Yo no quiero pensar que esto vuelva a suceder porque es delicado y tengo miedo, pero no podemos rajarnos.

-¿Es un municipio de terror?

-La verdad si, dos secretarios técnicos del consejo municipal del IEEQ renunciaron porque los amenazaron. Nunca había pasado eso en Tolimán siempre las elecciones se daban en un ambiente pues si de coraje, pero no a tal grado, estamos rebasando los limites en seguridad publica.