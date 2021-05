POR LA GLORIA

Manchester City y Chelsea se enfrentan por la supremacía mundial de clubes

AGENCIAS

Llegó la hora para el Manchester City y Chelsea quienes buscarán el título de la UEFA Champions League en un encuentro que paralizará el mundo del futbol.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que ha estado más en el club inglés que en otros porque le da todo lo que necesita.

El técnico español, que renovó recientemente dos años más con el City, ya lleva cinco temporadas en el club inglés, más de las que pasó en el Barcelona y el Bayern Múnich.

“Le dan al entrenador todo lo que necesita. Por supuesto inversión, amigos. Los jugadores saben que todo el mundo me apoya en el club, en la directiva. Estoy cómodo. Lo tengo todo. No puedo pedir más para hacer mi trabajo. Compartimos las victorias, las derrotas. Cuando perdemos no me culpan a mí, igual que cuando ganamos no soy yo el responsable. Así trabajamos aquí”, explicó.

Sobre la final de la Liga de Campeones, la primera de la historia del City y la tercera de su carrera como entrenador, Guardiola apuntó que es “un privilegio” estar en ella.

GLORIA O FRACASO

Kevin De Bruyne, jugador del Manchester City, afirmó que el sentimiento general tras una final de la Champions League es que el ganador “es un héroe” y el perdedor, “casi un fracasado”.

El centrocampista belga será titular en la final contra el Chelsea que se disputará este sábado en el estadio Do Dragao de Oporto.

“Lo que parece en estas finales es que si ganas eres un héroe, si pierdes eres casi un fracasado”, dijo De Bruyne en rueda de prensa.

“Ganar la Champions es uno de los objetivos del equipo y de los jugadores. Poder jugar el partido más importante es un privilegio. Todos entendemos la presión, pero también se puede disfrutar este partido. Hay que tomárselo con una sonrisa intentando hacerlo bien”, añadió.