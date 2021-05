Alex Ibarra rompe el silencio

Su ex Mar Milla denunció que no la deja ver a sus hijos

Agencia México

Alex Ibarra por fin brindó sus primeras declaraciones con respecto a Mar Milla, luego de informarse que la madre de sus dos hijos interpuso una demanda en su contra por despojo, violencia de género y no permitirle ver a los menores desde hace varios meses.

Tras ser captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a su regreso de Las Vegas por un reportero del programa Ventaneando, el actor se mostró renuente a pronunciarse contra su ex pareja y ante los primeros cuestionamientos sobre el tema dijo:

“Nunca diré algo acerca de la madre de mis hijos, porque es la madre de mis hijos, entonces eso me lo guardaré, pero están bien, estoy bien, y ya vacunado y listo para trabajar”.

Al ser interrogado por lo que Mar ha dicho en los medios de comunicación en su contra, Ibarra replicó: “pues sí, como te digo, cada quien, ella puede decir lo que quiera, pero todo lo hay que probarlo, como te digo, esto se resuelve en los tribunales, no entrevistas ni en medios”.

De la misma manera, el hermano de Benny Ibarra contestó a los cuestionamientos sobre su supuesta negativa a que Milla vea a sus hijos. “Ella tomó sus decisiones, ella tiene que decir lo que quiere decir, y mi decisión es no decir absolutamente nada que afecte ni a mis hijos, ni a la madre de mis hijos”.

Posteriormente, el también hijo de Julissa no descartó la posibilidad de volver a convivir con su ex pareja. “Ojalá que sí… depende del tiempo, depende del juez, depende de… está en manos de las autoridades y desde mi punto de vista esto se hace en los tribunales, no se hace en los medios”.

Por último, tras el trascendido de que Mar Milla es la mujer con la que el futbolista Renato Ibarra engañaba a su esposa, el actor fue cuestionado sobre si permitiría que sus hijos convivieran con el deportista, sobre todo porque fue señalado de golpear a su mujer.

“Esperemos que no sea así, esperemos que esté con alguien que esté padre y que los niños puedan estar seguros y tranquilos. Habrá que ver si lo que dicen es cierto o no es cierto, a mi no me consta”, finalizó.