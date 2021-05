“En mi gobierno habrá equidad y mayores oportunidades. Estoy lista”: María Alemán

Noticias

María Alemán, candidata a la presidencia municipal de Querétaro, se dijo lista para emprender el camino para devolverle el rumbo de la ciudad, aseguró que es momento de que el gobierno y la gente se unan para caminar de la mano y reactivar la economía, crear empleos, reforzar la seguridad, brindar todos los servicios en todas las colonias y sobre todo regresar a vivir bien.

Explicó que como presidenta municipal cambiará la forma de gobernar, se promoverá una constante innovación en política pública para generar soluciones a las diversas problemáticas de la ciudad y sus habitantes, así también se impulsará el intraemprendimiento para propiciar mejoras en el entramado de la administración pública municipal y ofrecer servicios de mayor calidad a la ciudadanía, esto es lo que haremos a través del Centro de Incubación Municipal.

“Estoy convencida que con el apoyo de los jóvenes, de las organizaciones de la sociedad civil, los adultos mayores, las mamás y todos los que conformamos esta gran ciudad, vamos a regresarle el rumbo a nuestra ciudad y lo vamos juntos, lo vamos rápido y lo vamos hacer bien.”

Dijo que una de sus principales acciones será el fortalecer las alianzas con la Sociedad Civil Organizada ya que es tan primordial como generar programas y espacios que permitan la participación ciudadana consciente y responsable. “Ya comprobamos qué pasa cuándo la ciudadanía es ignorada como lo ha hecho este gobierno, no podemos repetir y permitir lo mismo, necesitamos caminar para recuperar el rumbo.”

“Nuestro gobierno no se basa en engaños y prometer sin cumplir, no vamos a dar ningún paso atrás pero tampoco ninguno adelante sin contar con el apoyo de la gente. Llevo 12 años caminando con los vecinos de todas las colonias y hemos esperado mucho para este momento, mi Plan de Gobierno no funciona sin la suma de todas y todos, mi objetivo es que podamos retomar el rumbo y que cada uno de nosotros vuelva a estar bien, somos una gran ciudad y todos merecemos oportunidades de primera.”

Asimismo, reiteró la importancia de los jóvenes en este proyecto, dijo que es el momento para que con su ayuda y talento puedan enfocar la ciudad para un futuro lleno de oportunidades, “vamos a impulsar un programa para que las empresas contraten a los estudiantes recién egresados de las universidades y nosotros desde el ayuntamiento vamos a contratar y a impulsar su participación.”