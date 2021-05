Hacienda impone nueva multa a Miguel Bosé

Agencia México

Miguel Bosé vuelve a tener problemas con Hacienda tras perder la última batalla con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y recibir una multa de la Agencia Tributaria por deducirse gastos de sus empresas que en realidad eran de índole personal.

De acuerdo a la sentencia dictada, el cantautor, a través de una de sus empresas, Costaguana, se dedujo el IVA de gastos como la compra de jamones y embutidos, tratamientos de fisioterapia, su entrenador personal, el servicio doméstico, reparaciones en el jardín de su vivienda, el renting de su coche (un Audi de alta cilindrada) o las reparaciones de un Mercedes y un Toyota, según reveló ‘El País’.

Por tal motivo, la Agencia Tributaria le ha reclamado al intérprete de “Amante Bandido” la cantidad de 55 mil 350 euros más otros 23 mil 536 euros de sanción al entenderse que esos gastos son de “índole personal”, según la sentencia dictada el pasado 3 de marzo.

“Esos gastos no corresponden a la actividad desarrollada por Costaguana, sino que son gastos de índole personal o particular de Miguel Bosé y/o liberalidades y en ningún momento pueden considerarse deducibles en el IVA por no estar directamente afectadas a la realización de una actividad empresarial o profesional”, refirió la Agencia Tributaria, cuyo criterio es avalado por los jueces en la sentencia.

Por su parte, Miguel Bosé decidió acudir ante los tribunales para recurrir a una sentencia previa del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, que le reclamaba a Costaguana esas cantidades por el IVA del segundo trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2011. En ese momento el cantante fundamentó, entre otras cosas, que se anulara la ampliación de las actuaciones inspectoras porque no le fue notificado correctamente.

Cabe señalar que los problemas de Bosé con el fisco no son nuevos, pues en el año 2019 abandonó la lista de morosos al acreditar parte de la deuda de 1,8 millones que mantenía con Hacienda.