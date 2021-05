Indignante señalar un supuesto fraude electoral: Coparmex

El órgano empresarial llamó a salir a las urnas

Por Tina Hernández

Noticias

A través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro calificó de lamentable e indignante la versión que circula a voces sobre que el 06 de junio habrá un fraude electoral en la elección o que los comicios ya están dados a favor de un partido; aseveró el presidente de este órgano empresarial Jorge Camacho.

En contraparte el empresario queretano llamó a la población a evitar quedarse en casa y salir a las urnas de manera ordenada ante esta pandemia, para hacer valer su derecho constitucional de elegir a sus gobernantes.

“Tu voto es muy importante, porque con tu voto decides el futuro de México. Es tu derecho a votar, con tu voto tú decides lo que quieres para México, que futuro quieres para el estado. Eso es la democracia. La democracia es que todas salgamos a votar para decidir quiénes van a ser nuestros futuros gobernantes”.

Recalcó que hoy, los institutos electorales cuentan con el aval de la ciudadanía para velar por la legitimidad de las elecciones intermedias que en Querétaro habrán de renovar la gubernatura, el congreso local, la Cámara de diputados federal y los 18 ayuntamientos.

Jorge Camacho también hizo un llamado a partidos políticos, institutos electorales, candidatos, gobierno y ciudadanos a conformar una jornada de la civilidad y rechazo a la violencia.

“Es indignante y lamentable de aquellos que hoy están diciendo que va a haber un fraude electoral, eso es indignante. No se han hecho las elecciones. Tenemos 30 años de un instituto autónomo que ha manejado las elecciones por petición ciudadana (…) y ahora quieren desmotivarte para que no vayas a votar y no ejerzas tu derecho con la idea del fraude. Eso no es correcto”.