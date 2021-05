Lety Calderón sufre efectos secundarios

Agencia México

Leticia Calderón, quien resultó contagiada de Covid-19 a inicios de este 2021, reveló que tras recibir la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 ha padecido diversos efectos secundarios.

“En la noche me empezó a doler un poco el brazo, ya no pude ni cenar porque me empezó náuseas y taquicardia, y me dio miedo la verdad, me dormí a las 6 y media de la mañana porque no quería dormir por la taquicardia, que todavía sigo con ella, náusea, taquicardia, dolor de cabeza y obviamente el brazo hoy ya no lo podía mover”, contó la actriz en entrevista para el programa Sale el Sol.

Pese a esta situación, Calderón manifestó que en las próximas semanas acudirá a recibir la última parte de su tratamiento. “En 15 días voy a regresar a la segunda dosis, ni modo, si me vuelve a dar reacción, ni modo”.

Como se recordará, el pasado mes de enero Lety y su familia resultaron contagiados de coronavirus, motivo por el que tuvieron que ser hospitalizados ella, su hermano y su padre, quien lamentablemente falleció días después.