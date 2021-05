¿Operada yo?

Sofía Castro niega haber recurrido a las cirugías para mejorar su rostro

Agencia México

Sofía Castro externó su punto de vista con respecto a las cirugías estéticas y negó haber recurrido a este tipo de procedimientos para mejorar su aspecto físico.

Durante el lanzamiento de productos para el cuidado del pelo Lu, LatinUs Beauty, de la cual es socio José Alberto “El Güero” Castro, la hija del productor fue cuestionada por los rumores que aseguraban que se hizo algunos arreglos estéticos en el rostro.

“¿Ustedes qué creen muchachos?… no, ¡claro que no!, y ojo eh, no tengo nada en contra de las cirugías, al contrario, creo que cuando algo no te gusta si lo puedes cambiar qué mejor, yo no me hecho nada, el día que me haga algo se los diré, (luego) cuando esconden las cirugías… la verdad yo no sería de esas”, dijo la también hija de Angélica Rivera con una gran sonrisa.

Por otra parte, Sofía confesó estar feliz y disfrutando de su noviazgo con Pablo Bernot; sin embargo, descartó tener planes de boda con él en este momento.

“¿Qué boda?… ¿cuál boda?, no, no, no, ¿cuál boda?, no, ahorita no, estoy muy contenta, muy enamorada, ahorita me está acompañando, la verdad estoy con un gran niño que me apoya, nos queremos mucho, estamos muy felices, ya vamos a cumplir dos años y muy contenta”, explicó.