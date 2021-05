San Juan a la baja en casos de COVID-19

La ciudadanía no debe confiarse, refiere San Martín Castillo.

Por Josefina Herrera

Noticias

Liliana San Martín Castillo, presidenta municipal interina de San Juan del Río, refirió que de acuerdo a los informes que le han llegado, el municipio se ha mantenido a la baja en casos por COVID-19, lo cual ha sido positivo para la población.

Mencionó que incluso las defunciones también han bajado en los últimos días, pues haciendo un comparativo con semanas atrás eran críticos los números, pues se registraban hasta seis diarios, pero ya ha habido días que no se registran.

“Tenemos un escenario muy optimista, últimamente la verdad es que han descendido significativamente, incluso el tema de las defunciones no han habido varios días, no se presentan, obviamente esto no quiere decir que ya no haya casos de defunciones por tema de COVID, lo que nos está marcando muestra una estadística con el registro de defunciones es que incluso hemos pasado días en que ya no se presente lo que no acontecía”.

En este sentido mencionó que con ello no quiere decir que la ciudadanía pueda confiarse, pues todavía hay riesgo, y aunque las vacunas están llegando no se debe bajar la guardia, pues aún hay gran parte de la población que no se ha inmunizado.

Por tal motivo, aunque el estado registre un mejor escenario, no se deben olvidar de cumplir con las medidas sanitarias correspondientes, ya que el salir victoriosos de la pandemia de todos y de la responsabilidad que cada uno tome al salir de casa para evitar contagiarse.

Mientras tanto, de acuerdo a lo que marca la Dirección General de Epidemiología, San Juan del Río hasta el día de hoy mantiene 15 casos activos, y 475 sospechosos, desde el inicio de la pandemia se han registrado 520 defunciones y cinco mil 712 contagios por COVID-19.

Es por ello que San Martín Castillo hace hincapié en que la ciudadanía debe aún protegerse, pues aunque el panorama se ha visto favorable se deben tomar precauciones y seguir haciendo uso del cubrebocas y del gel antibacterial, así como guardar la sana distancia.

Al respecto señaló que sí se ha percibido a la ciudadanía mucho más relajada en el municipio, por lo que es importante considerar que el virus aún anda rondado y el riesgo sigue latente hasta que la toda la población no esté inmunizada.