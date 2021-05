Victoria Ruffo dice que no volverá a hablar con Eugenio Derbez

Agencia México

Victoria Ruffo reapareció públicamente después de su aislamiento por la pandemia de Covid-19, y ahí fue cuestionada por el estreno de la segunda temporada del reality “De Viaje con Los Derbez” y las últimas declaraciones de Eugenio.

A pesar de que su hijo José Eduardo participa en dicho proyecto, Victoria confesó que no tiene interés en verlo. “No, yo no he visto ningún reality, a mi lo que sí me ha gustado mucho es que la mayoría de la gente me ha dicho que José Eduardo se lleva el reality, que está muy simpático…”.

Sin embargo, al ser cuestionada por las declaraciones del padre de su primogénito con respecto a que no volverá hablar con ella, aunque a su hijo le pasara algo de gravedad, Victoria replicó:

“Seguramente no me va a enterar, o sea, por él no, seguramente por una fan, o un Twitter o alguna red… ¿sabes qué pasa?, ya son tantos años, José Eduardo acaba de cumplir 29 años, entonces, Eugenio tiene su vida hecha, y yo tengo mi vida hecha, lo que tenemos en común es un hijo maravilloso”.

Finalmente, la protagonista de telenovelas subrayó que lo único que ahora agradece de Eugenio es que él sea quien busque a su hijo mayor y que mantengan una cercana relación.

“José Eduardo ya lo ve, y sale con él y su papá ya lo busca, que eso es importante también, pero ya son tantos años que él y yo no tenemos contacto, a lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chico, no se pudo, pero ahorita ya ni chiste”, remató.