Anexo mortal

Fue asesinado tras tremenda golpiza

El anexado ya contaba con algunos meses de haber sido llevado por sus familiares al anexo Los Sabinos.

Por Nicasio Mendoza

Muere por tremenda golpiza interno en el anexo Los Sabinos, inmueble ubicado en el primer cuadro del centro histórico del municipio de Tequisquiapan, Qro. El hoy occiso fue identificado quien en vida llevo el nombre de Magdaleno González Ángeles.

De lo ocurrido se supo extraoficialmente el anexado ya contaba con algunos meses de haber sido llevado por sus familiares al anexo Los Sabinos, esto con el fin de su rehabilitación por su manera de tomar bebidas embriagantes, sin embargo, el día lunes 24 de Mayo del año en curso, narraron los encargados a las autoridades policiales que por la noche en el interior del inmueble se había suscitado una riña, donde Magdaleno González había sacado la mayor parte de golpes, pues quedó tirado inconsciente en el piso, de ahí los encargados trataron de reanimarlo pero no reaccionaba, a causa de ello fue llevado en un vehículo particular de urgencia a la Clínica Los Sabinos, misma que se encuentra a unas cuantas cuadras del anexo, ahí los galenos del lugar trataron de hacer todo por salvarle la vida al lesionado, sin embargo no lo lograron, pues el día martes 25 de del mismo mes, a las 5:40 de la mañana González Ángeles falleció.

Fueron Agentes de Policía Investigadora del Delito quienes con los servicios periciales hicieron presencia a dicha clínica, enfocándose en recabar la información de los hechos, después de culminada la diligencia, el agente de Fiscalía en turno del vecino municipio de Tequisquiapan, ordenó que el cadáver fuera sacado del nosocomio y llevado al Servicio Médico Forense, esto para realizar la práctica de la necropsia de ley, y así con los resultados médicos de la necropsia saber con exactitud la verdadera causa de la muerte de Magdaleno.

Cabe hacer mención que los familiares en todo momento de lo ocurrido no daban crédito a lo sucedido, haciendo como presuntos responsables al personal encargado del anexo, pues en todo momento los mantuvieron con respuestas incrédulas, por lo que acudieron a Fiscalía a poner su querella correspondiente y así caiga quien caiga por el homicidio de Magdaleno González Ángeles.

Agregando al caso se supo de manera extraoficial los internos en ese anexo son amarrados en lugares adecuados para ello y golpeados sin piedad por los encargados del lugar y por los mismos internos con mayor tiempo de anexados, según mandados por los conocidos como( Padrinos ), por lo que se esperan respuestas favorables de parte de la investigación de los agentes y la muerte de Magdaleno no quede impune.