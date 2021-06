Apoyan a Asociación Ganadera de Tequis con beneficios

Asociación Ganadera General de Tequisquiapan proporciona algunos beneficios para los ganaderos que enfrentan una fuerte crisis económica.

Por Josefina Herrera

Joel Mejía Santos, presidente de la Asociación Ganadera Local General de Tequisquiapan, señaló que no sólo se están buscando beneficios para ellos, sino además para quienes no pertenecen a la Organización.

Algunos de estos apoyos son el crear algunas campañas como es vitaminar y desparasitar, además de que cuentan con una ventanilla SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado), con el aretado y vacunas.

Además de que cuentan con un médico veterinario para que los animales puedan ser revisados en caso de que así se necesite, y lo único que piden es una cuota de recuperación de bajo costo, por lo que indicó esto es para apoyarse ante la difícil situación que atraviesa el sector.

“Como Asociación Ganadera no nada más hay beneficios para nosotros, nos estamos abriendo a ganaderos que no pertenecen a la Asociación, hacemos campañas de vitaminar y desparasitar a un bajo costo para todo el municipio, porque sabemos que muchos que están padeciendo toda la sequía, entonces aquí tenemos a la médico y otras personas que están citadas para ir a vacunar y sacar ese ganado, también lo otro pues está una ventanilla SINIIGA, la gente vine a tramitar su TPU aquí en Tequisquiapan, ya no tiene que ir y trasladarse hasta Querétaro, aquí se trabaja de lunes a viernes, hasta las cuatro de la tarde, y está abierto para todo el público en general, incluso tenemos gente que viene de San Juan del Río a tramitar su TTPU aquí, y tenemos venta de aretes, y luego también por ahí productores de la tercera edad que luego son los que están más al corriente de su aretado y todo eso, y hay veces que nada más tienen para el puro arete, pero sólo se les ha cobrado lo de la ventanilla SiNIIGA”.

Dijo que la idea con ello es apoyar a quienes pertenecen a la Asociación, pero también echarse la mano como ganaderos a quien lo necesita, aunque no formen parte se ella, y sí son la solución porque ya no tienen entradas de dinero para pagar la cuota, lo principal es apoyarlos.

“Es una manera de ayudarlos en estos servicios, aquí en la Asociación tenemos a la médico Lucía, que si algún socio viene, se le da una consulta, cómo está la idea de esto, que vengan por la médico, la lleva el ganadero, ya lleva un botiquín, revisa el ganado, si el botiquín tiene medicamento con lo que se le va aplicar al ganado, nada más se le cobra la dosis, y sí hay una pequeña cuota de recuperación, igual el ganadero la vuelve a traer aquí, es mínima la cuota, y también para quien no pertenece a la Asociación es el mismo servicio”.

Refirió que por ese lado agradece al Consejo directivo que se le brinde la oportunidad a que puedan recibir su consulta otros ganaderos, ya que por otro lado puede resultarles muy caro, y ésta es una manera de también apoyarlos ante la situación económica tan crítica que atraviesan varios de ellos.

“Si te pones a ver es carísimo, entonces es una manera de apoyarlos en esta situación, y la única Asociación que tiene ese servicio es ésta”.