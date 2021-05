“El gobernador de las mujeres”: Mauricio Kuri

Noticias

Como parte de las actividades de cierres de campaña en el estado, el candidato a gobernador, Mauricio Kuri González, realizó un evento con la estructura ‘Mujeres con Kuri’ con quienes se comprometió a convertir a Querétaro en una entidad de paz donde haya una verdadera equidad, paridad y donde todos y, sobre todo ellas, se sientan tranquilas para caminar, porque la ciudadanía abonará al respeto de las mujeres.

“Necesitamos que a la mujer le vaya bien, necesitamos que la mujer se sienta en paz, este estado va a ser el estado de la paz, no entendiéndolo como la ausencia de la guerra, sino donde haya una verdadera equidad, una verdadera paridad, donde todos nos sintamos tranquilos para caminar, donde nuestras hijas puedan caminar seguras y tranquilas, dejarlas salir con la confianza de que van a ser respetadas, que no les va a pasar nada, y de eso me encargo yo”.

Dijo que será el gobernador de las mujeres, y que apoyará su empoderamiento y una red de emprendimiento, pues, dijo, cuando una mujer pone un negocio, por lo regular contrata a más mujeres, por eso, afirmó que el estado será el motor del emprendimiento de las mujeres para regresarles el reconocimiento que siempre han merecido.

“Gracias a las mujeres, gracias por su confianza. Yo quiero ser el gobernador de las mujeres. Mi compromiso y mi responsabilidad es con ustedes. Sé que no la están pasando bien, que llevamos mucho tiempo en el que verdaderamente no se les ha reconocido el lugar donde deberían estar, por eso conmigo y en mi gobierno, a partir del primero de octubre va a ser el gobierno de las mujeres”.

En uso de la voz, Martha Kuri, quien encabezó desde hace 57 días el proyecto de ‘Mujeres con Kuri’ destacó que este movimiento, de la mano de las queretanas, se convirtió en un equipo de valor, de unión, de sororidad, de empatía, de respeto y de impulso entre mujeres.

“Mujeres con Kuri ha superado cualquier expectativa con nuestra unión, que comenzó con un pequeño equipo y hoy es una suma imparable de mujeres que se han sentido cobijadas por un proyecto que promete ser los siguientes 6 años un aliado y un impulso para cada una de nosotras. Las mujeres queretanas tendrán un gobernador aliado que vele siempre por sus intereses”.

En respaldo a este proyecto en favor de las mujeres, que inició con un recorrido por las principales calles del Centro Histórico de Querétaro, participaron: Car Herrera, esposa del candidato Mauricio Kuri, su hermana Paulina Kur