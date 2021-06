Pablo Alborán Dejó el alma en show vía streaming 

EL UNIVERSAL).- El “vértigo” es aquella sensación giratoria repentina que se manifiesta de forma interna o externa, y que suele producirse al mover la cabeza rápidamente.

Para Pablo Alborán esta fue la sensación que vivió cuando inició hace más de un año la pandemia y aunque al inicio sintió angustia y hasta miedo, estos sentimientos fueron los que hicieron que se pusiera creativo y lanzara un nuevo material y con ella un show en vivo que se Acopla a los nuevos tiempos para pandémicos.

“Tour Vértigo 2021” es el nombre del espectáculo que Alborán presentó vía streaming este sábado a México y otros países de Latinoamérica.

“Voy a cantar dejándome el alma, dejándome la piel, porque creo que se merecen lo mejor ahora mismo, y toda la gente que me sigue y quiere estar conmigo, quiere escuchar mi música, prometo dar todo de mí para que al menos me sientan cerca. También va a haber sorpresas y canciones que la gente no se espera”, declaró días antes de su concierto Online.

El show que dio inicio a las 21:00 horas tiempo Ciudad de México dio inicio con “Saturno” a la cual le impregnó el romanticismo que lo caracteriza y que hizo juego con el escenario envuelto en pantallas led las cuales transportaban por momentos al espectador al espacio.

Canciones como “Corazón descalzo”, “Si hubieras querido”, “La fiesta” o “Hablemos de amor”, pertenecientes al que es su quinto disco de estudio, se alternaron con clásicos como “Pasos de cero”, “La llave”, “Prometo”, “Solamente tú” o “Vívela”.

Sin duda uno de los momentos claves del show fue cuando el español hizo homenaje al recién desaparecido Armando Manzanero, de quien interpretó el tema “Contigo aprendí”, la cual fue ejecutada con el romanticismo que el yucateco la creó.

De acuerdo a registros de la plataforma, Pablo Alborán tiene 5.8 millones de seguidores en Instagram, quienes día a día disfrutan del poder conocer las novedades profesionales del cantautor, además de los pequeños vistazos que da hacia su vida privada.