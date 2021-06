Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen vespertino de actividades candidatos a la gubernatura del 31 de Mayo

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Como parte de las actividades de cierre de campaña en Querétaro, el candidato a gobernador por el PAN, Mauricio Kuri González, realizó un evento con la estructura ‘Mujeres con Kuri’, con quienes se comprometió a convertir al estado en una entidad de paz donde haya una verdadera equidad, paridad y donde todos y, sobre todo ellas, se sientan tranquilas para caminar, porque la ciudadanía abonará al respeto de las mujeres.

“Necesitamos que a la mujer le vaya bien; necesitamos que la mujer se sienta en paz. Este estado va a ser el estado de la paz, no entendiéndolo como la ausencia de la guerra, sino donde haya una verdadera equidad, una verdadera paridad, donde todos nos sintamos tranquilos para caminar, donde nuestras hijas puedan caminar seguras y tranquilas, dejarlas salir con la confianza de que van a ser respetadas, que no les va a pasar nada, y de eso me encargo yo”, expresó.

Kuri González dijo que será el gobernador de las mujeres y apoyará su empoderamiento, pues, aseguró que, cuando una mujer pone un negocio, por lo regular contrata a más mujeres; por eso, “el estado será el motor del emprendimiento de las mujeres para regresarles el reconocimiento que siempre han merecido”.

“Gracias a las mujeres, gracias por su confianza. Yo quiero ser el gobernador de las mujeres. Mi compromiso y mi responsabilidad es con ustedes. Sé que no la están pasando bien, que llevamos mucho tiempo en el que verdaderamente no se les ha reconocido el lugar donde deberían estar, por eso conmigo y en mi gobierno, a partir del primero de octubre va a ser el gobierno de las mujeres”, resaltó.

Por su parte, Martha Kuri, quien encabezó desde hace 57 días el proyecto de ‘Mujeres con Kuri’, destacó que este movimiento, de la mano de las queretanas, se convirtió en un equipo de valor, de unión, de sororidad, de empatía, de respeto y de impulso entre mujeres.

“’Mujeres con Kuri’ ha superado cualquier expectativa con nuestra unión, que comenzó con un pequeño equipo y hoy es una suma imparable de mujeres que se han sentido cobijadas por un proyecto que promete ser los siguientes 6 años un aliado y un impulso para cada una de nosotras. Las mujeres queretanas tendrán un gobernador aliado que vele siempre por sus intereses”.

En respaldo a este proyecto en favor de las mujeres, que inició con un recorrido por las principales calles del Centro Histórico de Querétaro, participaron: Car Herrera, esposa del candidato Mauricio Kuri, su hermana Paulina Kuri, así como la senadora Guadalupe Murguía y muchas queretanas que caminaron por este proyecto.

Celia Maya de MORENA

La candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro Celia Maya llevó acabo su cierre de campaña en el municipio de Querétaro en la emblemática Plaza de Armas, ante un recinto que abarrotaron los militantes de Morena y simpatizantes a la candidata, señalo que por 62 días de campaña que se habrán de cumplirse el 2 de junio, ha hecho una campaña de compromisos, recogiendo el sentir de las y los queretanos.

“hoy estamos en el cierre de una campaña política, ha sido un ejercicio de trabajo, de unidad, de colaboración, porque todas y todos tenemos claro que el objetivo primordial de la lucha electoral es el triunfo en los comicios, para que desde las diversas responsabilidades aportemos nuestro esfuerzo, nuestra voz, nuestra decisión, nuestra gestión por hacer realidad en Querétaro el anhelo del pueblo justicia para todos”.

El mensaje a la militancia, simpatizantes y ciudadanos de Querétaro fue pedir salir a votar el próximo 6 de junio para que se hará realidad la cuarta transformación de Querétaro y se pueda hacer realidad uno de los anhelos del pueblo lo Queretano Justicia para todos.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Agradeció a toda la gente en Tolimán que la recibió con los brazos abiertos para el cierre de campaña de Rosita Olvera y Miguel Herrera.

“Vamos a ganar porque somos valientes y porque la adversidad nos ha unido como nunca antes para lograr ese cambio que nuestro gran Querétaro merece”, afirmó.

Beatriz León de Movimiento Ciudadano

La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Bety León, durante su gira por los municipios de El Marqués, Huimilpan, Colón, Tolimán y Pedro Escobedo dijo que faltan pocos días para consolidar el proyecto que han construido de la mano con las y los ciudadanos.

Señaló que este próximo 6 de junio la voz de las y los ciudadanos será escuchada y se demostrará en las urnas.

Comentó que cerrará su campaña caminando, sumando más propuestas ciudadanas con la gente de los diferentes municipios.

Por último, dijo que no hará eventos masivos y esta campaña la terminará caminando, escuchando sus necesidades, cerca de la gefuerznte.

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

El Candidato a la gubernatura de Fuerza por México, Juan Carlos Martínez, estuvo en San Juan del Río acompañando a Ricardo Badillo en su cierre de campaña, afirmó que ya están listos para ir a la elección e invito a la ciudadanía a salir a votar este 6 de junio.