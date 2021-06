Bella de la Vega: Hermano de Gael García con Borderline Personality

Agencia México

A escasas semanas de darse a conocer que José Emilio García, hijo menor de José Ángel García padecía depresión e impulsos suicidas, Bella de la Vega, viuda del padre de Gael García, reveló los duros momentos que atravesó el joven antes de la muerte de su padre.

“Al chico lo diagnosticaron con la enfermedad que se llama Borderline Personality, la enfermedad de Personalidad al Límite, y son muchas cosas que están por ahí que están mal, sí usa sustancias ilícitas, que yo vi era marihuana y tachas, se iba a los raves y llegaba con tachas, llegaba muy drogado, le gusta mucho también porque es adicto a los raves, o sea le gusta irse a todos los eventos de música under wrong y todo ese tipo de música, etc.,”, dijo De la Vega en entrevista para el programa Ventaneando.

“Como este muchacho nunca ha querido hacer realmente las cosas como deberían de ir a hacerse normalmente, ir a estudiar o ponerse a trabajar, cualquiera de las dos, pero (prefiere) ninguna de las dos, entonces creo que la ociosidad es la madre de todos los vicios, y aquí esto es lo que está pasando realmente”, agregó.

Pero esto no fue todo, pues según la actriz, José Emilio atormentó a su padre con diversos chantajes sobre suicidio. “Siempre amenazaba con que ‘si no me das dinero, me voy a quitar la vida, si no me ayudas en esto me voy a quitar la vida, si no me volteabas a ver en este momento cuando quiero que me veas, me voy a quitar la vida, me voy a suicidar’, o sea, siempre fueron nada más amenazas. Pero como dicen a veces, perro que ladra no muerde, nunca él lo intentó, jamás hubo una cuestión de que de verdad haya pasado que lo intento, eran solamente la boca para que a su papá le llenara la cabeza de ese martirio de vivir con esa situación de que si algo hacía cayera la culpa en él, eran nada más chantajes, ¡esa fue la vida de mi pobre esposo!, todos esos años durante esa relación que tuvo anterior a mí”.

Asimismo, Bella recordó que, en el año 2019, por mandato de un juez, el padre de Gael tuvo que darle una fuerte cantidad de dinero a la madre de José Emilio para su manutención y estudios.

“Todo esto gira en torno al dinero, ¡qué casualidad!, que en la nota que se lee con respecto a la depresión, que no tiene dinero, cuando José Ángel le dio a la ex mujer una cantidad bastante grande de casi 2 millones de pesos para que el hijo pudiera tener una educación, y pudiera tener comida, y pudiera tener alguna seguridad económica, y así fue y yo lo vi cuando él dio el cheque, porque fue por ley”, relató.

Finalmente, De la Vega narró el momento en que Gael trató de ayudar a su hermano pagándole una carrera. “Quería ser DJ, ahí lo que pasó es que Gael le dio dinero para que se inscribiera y que tuviera dinero para poder pagar sus colegiaturas en la escuela que estudiaba para DJ, entonces ahí ya salió dinero (también)